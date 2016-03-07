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وزراء خارجية دول التعاون يبحثون الأربعاء تطورات المنطقة

المصدر: دبي - قناة العربية
وزراء خارجية دول التعاون الخليجي
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يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا، في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء المقبل، لبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في اليمن وسوريا وليبيا والعراق.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، أن وزراء الخارجية سيبحثون متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار التكامل والتعاون بين دول المجلس، وسبل تعزيزه وتطويره في جميع المجالات.

وبين كذلك أنه سيتم بحث "آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة".

ويعد هذا أول اجتماع لوزراء خارجية دول الخليج بعد قرار دول مجلس التعاون اعتبار ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية.

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