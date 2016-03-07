وزراء الكويت يبحثون اليوم تحركاً لرصد حزب الله

يناقش مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، آليات تنفيذ قرار دول مجلس التعاون الخليجي اعتبار حزب الله منظمة إرهابية. ويتزامن هذا مع حملة تستهدف الداعمين لحزب الله، وتشريع قانون جديد يجرم كل من يتعاطف أو يدعم الحزب.

يذكر أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي سيعقدون، الأربعاء، اجتماعا، في العاصمة السعودية لبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في اليمن وسوريا وليبيا والعراق.

ويعد هذا أول اجتماع لوزراء خارجية دول الخليج بعد قرار دول مجلس التعاون اعتبار ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية".