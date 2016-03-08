الاحتلال يقتل فلسطينية في القدس المحتلة

قتلت سيدة فلسطينية، في الخمسين من عمرها، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليها ظهر الثلاثاء في البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وذكر شهود عيان أن قوات من حرس الحدود أطلقت النار على فدوى أبوطير من بلدة أم طوبا وأصابوها بجراح خطيرة، كما منعوا طواقم الإسعاف من تقديم الإسعافات الأولية لها وتركت تنزف قرابة الساعة حتى فارقت الحياة.

من جهتها، قالت مصادر إسرائيلية إن السيدة الفلسطينية حاولت طعن أحد جنود حرس الحدود في المكان، وأن أفراد القوة أطلقوا النار عليها وجرى "تحييدها"، وهو مصطلح تستخدمه قوات الاحتلال عند تصفية أي فلسطيني تشتبه به.