الشباب الصومالية:عدد القتلى بالغارة الأميركية مبالغ فيه

أكدت حركة "الشباب" الصومالية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قصفت منطقة تسيطر عليها، لكنها قالت إن عدد القتلى الذي أعلن الجانب الأميركي أنه سقط في الهجوم "مبالغ فيه".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قالت إنها شنت ضربات جوية على منشأة للتدريب يوم السبت، ما أدى إلى مقتل أكثر من 150 مقاتلاً في الحركة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" في الصومال.

وقال المتحدث العسكري باسم الشباب، الشيخ عبدالعزيز أبو مصعب: "قصفت الولايات المتحدة منطقة يسيطر عليها الشباب، لكنهم بالغوا في عدد الضحايا. لا نجمع أبداً 100 مقاتل في مكان واحد لأسباب أمنية. نعرف أن الأجواء مليئة بالطائرات".

ولم يذكر المتحدث عددا لضحايا الهجوم.