تركيا.. مقتل شخص جراء سقوط 8 صواريخ قادمة من سوريا

قالت قناة (سي.ان.ان ترك) اليوم الثلاثاء نقلا عن رئيس بلدية كلس التركية إن ما يصل إلى ثمانية صواريخ قادمة من سوريا سقطت على البلدة التركية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عرضتها قناة (تي.ار.تي وورلد) سماع دوي انفجار ضخم في منطقة سكنية في كلس وأعقبها تصاعد دخان أسود من مبنى.

وذكرت مصادر تركية بمقتل شخص وإصابة آخر أثر سقوط تلك القذائف على القرية التركية اليوم الثلاثاء.

وذكرت المصادر أن القذائف سقطت في منطقة سكنية قرب مدرسة ثانوية في بلدة كلس القريبة من الحدود مع سوريا.

ورد الجيش التركي على مصادر النيران، وفقاً لوسائل إعلام تركية.

وكان وزير الدفاع التركي قد نفى سابقاً دخول بعض الجنود الأتراك إلى سوريا، قائلاً إن أنقرة لا تفكر في إرسال قوات إلى البلد الجار.