تمام سلام للعربية: أدعو نصرالله إلى عدم مهاجمة السعودية

دعا تمام سلام، رئيس الوزراء اللبناني، الأمين العام لميليشيات حزب الله، حسن نصرالله، إلى عدم مهاجمة السعودية ودول الخليج، مشددا على أن خيار الدولة هو خيار لبنان الوحيد، ويجب تدعيم الدولة وليس إضعافها.

وجاءت تصريحات سلام حصريا لقناة "العربية" عبر لقاء في برنامج "بانوراما" الذي بثته القناة مساء الاثنين.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام على أن تدخل حزب الله في أزمات المنطقة انعكس سلبيا على لبنان وأضر البلاد.

وقال إن العلاقات التاريخية بين لبنان ودول الخليج قائمة ومستمرة، ونعمل على تعزيزها بشتى الطرق.

وأشار سلام إلى أن مساعدات دول الخليج أنقذت لبنان أكثر من مرة في منعطفات تاريخية، أهمها مؤتمر الطائف الذي استضافته السعودية.

واتخذ مجلس وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي مؤخراً قرار باعتبار حزب الله منظمة إرهابية.