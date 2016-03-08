شاهد DNA.. أكاذيب خطاب نصر الله

يتناول الإعلامي اللبناني نديم قطيش في حلقة اليوم الاثنين من برنامج DNA تناقضات وأكاذيب الخطاب الأخير لأمين حزب الله حسن نصر الله يوم الأحد، وخاصة فيما يتعلق بمشاركة عناصر من حزب الله في حرب البوسنة بدعم أميركي، ودور النظام السوري المزعوم في مقاومة إسرائيل، وما أطلق عليه نصر الله دور الحشد الشعبي بالعراق في مكافحة داعش، مؤكدا أن الخطاب كان حزمة أكاذيب متكاملة.

وكشف قطيش أن واشنطن سهلت دخول السلاح الإيراني والمقاتلين إلى البوسنة وقتذاك لمواجهة التفوق الصربي في بداية الحرب.

وقال إن الحدود السورية - الإسرائيلية ظلت لسنوات طويلة واحدة من أهدأ البقاع في العالم، وهو ما تجاوز هدوء قمة إيفرست، على حد تعبير قطيش.

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث"، القناة الشقيقة لـ"العربية"، وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.