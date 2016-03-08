ميركل ترى انفراجة محتملة في عرض تركيا للاتحاد الأوروبي

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، إن عرضا تركيا لاستعادة كل المهاجرين غير الشرعيين الذين غادروا شواطئها إلى أوروبا يمثل انفراجة محتملة في سبيل حل أزمة المهاجرين في الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي بعد قمة الاتحاد الأوروبي مع تركيا، إن قادة الاتحاد دعموا الخطوط العريضة الرئيسية لخطة طرحها عليهم رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في 17‭‭ ‬‬و18 مارس.

وبسؤالها عما إذا كانت لا تزال تعارض عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي قالت ميركل إن القضية "ليست على جدول أعمال اليوم"، وإن التعاون الاستراتيجي مع أنقرة يصب في المصلحة الحيوية الجيوسياسية لأوروبا.

وقالت ميركل إن تركيا إذا نجحت في عرضها لاستعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين فإنها ستدعم تقديم موعد منح حق دخول الأتراك بدون تأشيرات للاتحاد الأوروبي إلى يونيو شريطة أن تفي أنقرة بالشروط.

وأضافت أن القادة عبروا لداود أوغلو عن بواعث قلقهم بشأن سيطرة الحكومة التركية على صحيفة "زمان"، وهي أكثر الصحف انتشارا في تركيا، وشددوا على دعمهم لحرية الصحافة.