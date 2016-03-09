استئناف الرحلات بمطار أبوظبي بعد تعليق بسبب شدة الأمطار

أعلن مطار أبوظبي الدولي استئناف الرحلات بعد توقف لعدة ساعات بسبب الأمطار والعواصف الرعدية التي ضربت البلاد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مطار أبوظبي الدولي عن تعليق رحلاته وذلك حفاظاً على سلامة المسافرين، وعملاً بلوائح وقوانين الطيران المدني، حيث شهدت البلاد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.

وتسببت كميات الأمطار في تكوين تجمعات المياه، لاسيما في إمارات أبوظبي ودبي والشارقة إلى جانب مدينة العين التي استمرت فيها الأمطار ما يزيد عن 12 ساعة دون توقف.

كما تقرر تعليق الدراسة بمدارس الدولة ليوم غد الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.