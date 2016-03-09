البحرين: إجماع خليجي على آليات وقف الهيمنة الإيرانية

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على وجود إجماع خليجي حول تحديد ماهية الآليات الخاصة بوقف تمدد الهيمنة الإيرانية، عبر أذرعها في المنطقة ودول مجلس التعاون، والمتمثلة بميليشيات حزب الله اللبناني، والحوثيين، وميليشيات الحشد الشعبي.

وقال: "سيعقد اجتماع بعد انتهاء جلسات القمة الخليجية بهدف وضع الآليات، وهناك إجماع خليجي عليها ولا يوجد خلاف".

من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية البحريني على حساسية الملف اللبناني على أمن واستقرار دول الخليج.

وأكد: "يجب علينا أن لا نستبق الأمور وكل خطة تأتي بوقتها".