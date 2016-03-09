تعاليم دينية ومعسكرات تدريبية لتأسيس الجيل الجديد بداعش

يبحث البرلمان البريطاني اليوم تقريرا أعدته منظمة كويليام المختصة في مكافحة الإرهاب عن خطر قيام داعش بنشر أفكاره المتطرفة بين الأجيال الصاعدة التي تقيم في مناطق نفوذ التنظيم.

ويكشف التقرير عن تعاليم دينية ومعسكرات تدريبية يقوم بها التنظيم لتأسيس الجيل الجديد الأكثر دموية في العالم بهدف ضمان استمراريته.

كما يكشف التقرير عن عملية غسيل الأدمغة التي تقوم بها عناصر داعش للأجيال الصغيرة ليتشربوا عقيدة التنظيم ويصبحوا في المستقبل جواسيس أو انتحاريين أو قاتلين.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 50 طفلا بريطانيا، ونحو 800 مقاتل من بريطانيا منخرطون في صفوف التنظيم الإرهابي الذي يضم أكثر من 30 ألف أجنبي، حيث يقدر التقرير عدد متطرفي داعش بثمانين ألفا، منهم خمسون ألفا في سوريا، وثلاثون ألفا في العراق.

ويفيد التقرير البريطاني أن التنظيم أسس قسما جديدا مهامه محصورة في تحفيظ الأجيال الناشئة ايديولوجية التنظيم بهدف تحويلهم إلى عناصر جاهزة للقتل والتدمير والأفكار المتطرفة.

ويربي التنظيم الأجيال الجديدة على العنف ومشاهدة الإعدامات والقتل لينتزعوا منها روح الطفولة ويزرعوا مكانها سواد العنف والقتل والدم.