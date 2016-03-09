سلوفينيا تحظر مرور المهاجرين اعتباراً من اليوم

أعلنت الحكومة السلوفينية، أمس الثلاثاء، أنها سترفض السماح بمرور المهاجرين عبر أراضيها ابتداء من منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء باستثناء "الحالات الإنسانية"، في مسعى لإغلاق طريق البلقان في وجه المهاجرين.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية أن سلوفينيا لن تسمح إلا بدخول "الأجانب الذين تنطبق عليهم شروط دخول البلاد" والأشخاص الراغبين في طلب اللجوء والمهاجرين الذين يتم اختيارهم "كل حالة على حدة لأسباب إنسانية وطبقا لقوانين منطقة شنغن".

وقالت سلوفينيا، البلد الصغير، إن إعادة النظام الى منطقة شنغن يعني أن "الهجرة لم تعد ممكنة على طول طريق البلقان كما كان الوضع سابقا".

وأعلنت صربيا أن قرار سلوفينيا "يغلق فعليا طريق البلقان" الذي استخدمه مئات الاف اللاجئين والمهاجرين العام الماضي، وأشارت إلى أنها ستتخذ الخطوة نفسها.

وأضافت: "أخذا بالاعتبار للنظام الجديد الذي تطبقه دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، فإن صربيا ستوائم جميع إجراءاتها مع الاتحاد الأوروبي وتطبقها على حدودها الجنوبية والشرقية مع مقدونيا وبلغاريا على التوالي".