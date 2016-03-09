قائد المنطقة الوسطى يطلب المزيد من الموارد لمحاربة داعش

قال قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي، الجنرال لويد أوستين، في شهادة أمام مجلس الشيوخ، إن إيران تشكل التهديد الأكبر للشرق الأوسط على المدى المتوسط والطويل رغم أن "داعش" يبقى التهديد الأعظم.

وقال أوستين: "إيران لم تعدل من تصرفاتها السلبية في المنطقة رغم تطبيق الاتفاق النووي"، مضيفاً: "إيران هي قوة تزعزع استقرار المنطقة، وهي تتصرف ليس كدولة تريد أن تؤخذ على محمل الجد".

كما قال الجنرال إن الجيش الأميركي بحاجة للمزيد من الموارد قبل الخوض في معركة لإعادة السيطرة على مدينتي الموصل والرقة.

الجلسة في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ عنيت بالحرب على "داعش"، ‫وهي الأخيرة لقائد المنطقة الوسطى الجنرال لويد أوستين، الذي سيحل محله الجنرال جوزيف فوتيل، القائد الحالي للقوات الخاصة. وهي تأتي في وقت يطالب فيه البنتاغون (وزارة الدفاع) بمزيد من الموارد والقوى العسكرية لمحاربة "داعش" مقابل تردد من البيت الأبيض.

حيث تسربت تفاصيل خطة قدمتها وزارة الدفاع للبيت الأبيض لضرب حوالي 40 موقعاً ليبياً يسيطر عليها "داعش". لكن الخطة مجمدة لغاية الآن بسبب التزام الإدارة بعملية دبلوماسية للتوصل لتفاهم بين الفصائل الليبية. عملية قد تهددها حملة جوية كبيرة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنيست، الثلاثاء، إنه لن يدخل في تفاصيل الخطط العسكرية التي يقدمها البنتاغون للرئيس، لكنه أشار إلى ضربتين جويتين استهدفتا مقاتلين لـ"داعش" في ليبيا خلال الأشهر الماضية، قائلاً إن "هذه الضربات توضح قدرات وزارة الدفاع الكبيرة في ليبيا، والرئيس لم يتردد أبدا في اتخاذ قرار بتنفيذ هذه العمليات. وإن كانت هناك أهداف أخرى مهمة لحماية الأمن الوطني، فلن يتردد الرئيس في تنفيذها".

وقال الجنرال أوستين إن الولايات المتحدة تهزم "داعش" في العراق وسوريا، وإن التحالف تمكن من إعادة السيطرة على 18 ألف كيلومتر مربع من الأراضي التي يحتلها التنظيم. وأعلن أنه طلب بإعادة إحياء برنامج لتدريب مقاتلي المعارضة السورية، لكن على نطاق أصغر من البرنامج الذي أُلغيَ العام الماضي لفشله. وقال أوستين إنه بعكس الجهود السابقة التي كانت تهدف إلى تجنيد وتدريب وحدات كاملة من المقاتلين ستركز المساعي الجديدة على برنامج تدريب أقصر لمجموعات أصغر.

وكان أوستين قد قدّم أيضا خطة للبيت الأبيض يطالب فيها بالمزيد من الموارد لاستعادة السيطرة على الموصل والرقة، لكنه لم يحدد تفاصيلها. وقال: "نحتاج المزيد من القوات ليساعدونا في الحصول على المزيد من المعلومات الاستخبارية وليقدموا الاستشارات والمساعدات اللوجيستية للفرق، الأمر الذي سيساعد في زيادة بعض عناصر العمليات الخاصة أيضا".

وفيما يتعلق باليمن، اعتبر أوستين أن طرفي النزاع "في طريق مسدود". وأضاف: "ليس لدى أي من الطرفين ميزة ساحقة تستوجبه على الجلوس على طاولة المفاوضات بعد، لكنني أعتقد أن الاتجاه هو لصالح التحالف الذي تقوده السعودية بسبب ما حققه من تقدم. هدفنا هو دعم التحالف لإعادة بناء الحكومة الشرعية".