قوات خاصة تهاجم معقلاً لـ"الشباب الصومالية" غرب العاصمة

شنت قوات خاصة هجوماً بمساندة مروحيتين على قاعدة لحركة الشباب الصومالية في معقلها في مدينة أوديغلي، على بعد نحو 50 كلم غرب مقديشو، وفق ما أفاد مسؤولون صوماليون والحركة الأربعاء.

وقال المسؤول عن المنطقة، محمد عويس، للصحافيين: "نفذت قوات خاصة عملية الليلة الماضية قرب مدينة أوديغلي. لدينا تقارير عن سقوط ضحايا بين مقاتلي الشباب".

وأعلن المتحدث باسم متمردي الشباب، عبدالعزيز بومصعب، عبر إذاعة "الأندلس" التابعة لهم، أن المروحيتين هبطتا خارج المدينة ونزلت منهما قوات برية دخلت المدينة واشتبكت مع مقاتلي الشباب.

وذكرت الحركة أن القوات التي هاجمتهم كان أفرادها يتحدثون لغة أجنبية.

ولم يتضح هدف هذه القوات لكن العمليات السابقة التي نفذتها مروحيات كانت إما لإنقاذ رهائن أو لاغتيال مسؤولين متمردين.

من جهتهم، قال شهود إنهم سمعوا صوت انفجارات قوية خلال الليل وإن حركة الشباب شددت الإجراءات الأمنية حول معسكرها في المدينة في الصباح ومنعت الاقتراب منه.

ولم تتضح هوية القوات التي نفذت الغارة التي تأتي بعد غارات أميركية استهدفت السبت معسكر تدريب للشباب قتل فيها أكثر من 150 عنصراً من الحركة، وفقاً لوزارة الدفاع الأميركية.

وتنفذ القوات الأميركية عمليات ضد الشباب المرتبطين بتنظيم القاعدة في الصومال بشكل متكرر لكن عملية السبت خلفت أكبر عدد من القتلى رغم نفي الحركة للحصيلة المعلنة. واستخدمت في غارة السبت طائرات حربية ومسيرة وضربت معسكر التدريب على بعد نحو 195 كلم شمال مقديشو.