كندا.. تعديل المهمة العسكرية ضد داعش بسوريا والعراق

صادق البرلمان الكندي، الثلاثاء، على تعديل المهمة العسكرية ضد تنظيم داعش الجهادي في سوريا والعراق لجهة إعادة الطائرات المقاتلة إلى كندا وإرسال مزيد من عناصر القوات الخاصة.

وكان رئيس الوزراء جاستن ترودو أعلن في فبراير الماضي أن بلاده ستوقف الضربات الجوية التي تشنها في إطار التحالف الدولي ضد المتطرفين في سوريا والعراق، وستعيد مقاتلاتها الست إلى البلاد، ولكنها ستضاعف عدد عناصر القوات الخاصة ثلاث مرات ليصل إلى 210 عسكريين مهمتهم تدريب القوات العراقية.

وفي 17 فبراير، نفذت المقاتلات الكندية من طراز اف-18 آخر غارة لها ضد تنظيم داعش قرب بغداد، منهية بذلك مهمتها في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتطرف.

بالمقابل تستمر مشاركة كندا في التحالف بطائرتي استطلاع من طراز اورورا مهمتهما رصد مواقع التنظيم المتطرف وإبلاغها إلى التحالف الدولي، فضلا عن طائرة للتموين بالوقود في الجو من طراز "سي سي-تي 150 بولاريس".

وبأغلبية 178 صوتا مقابل 147 صوّت البرلمان الكندي الذي يهيمن عليه الليبراليون لمصلحة تعديل المهمة، في حين صوت ضده نواب المعارضة (اليسار والمحافظون اليمينيون).

وينص التعديل على أن البرلمان يؤيد "قرار الحكومة في توسيع وتحسين وإعادة صياغة شكل المساهمة (الكندية) في جهد مكافحة تنظيم داعش المسلح".

كما تطرقت المذكرة التي أقرها البرلمان إلى استضافة لاجئين سوريين وعراقيين في كندا.

وكان وزير الهجرة جون مالكالوم أعلن في وقت سابق الثلاثاء أن بلاده تعتزم استقبال ما بين 51 و57 ألف لاجئ خلال العام 2016 أي ضعف ما كان عليه عدد اللاجئين الذين استضافهم هذا البلد العام الماضي.