لبنان.. أنهار وجبال من النفايات "تغزو" العاصمة

تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان في اليومين الماضيين شريط فيديو يظهر جبالاً وأنهاراً من النفايات مكومة في الطرقات وعلى شواطئ البحر وبين الأشجار في بيروت ومحيطها، في وقت لا تزال أزمة النفايات مستمرة منذ نحو ثمانية أشهر.

ونشرت حملة "طلعت ريحتكم"، وهي إحدى المجموعات المحتجة على أزمة النفايات، على صفحتها على فيسبوك شريط فيديو التقطته طائرة استطلاع يظهر أكواماً من النفايات على ضفاف نهر بيروت وأخرى على شاطئ البحر وتحت الجسور وعلى جوانب الطرقات وبين الأشجار قرب العاصمة.

وقد حثت الحملة اللبنانيين على المشاركة في تظاهرة احتجاجية السبت المقبل واختاروا لها عنوان "الإنذار الأخير".

وجاء الفيديو، الذي نشرته الحملة، مشابهاً لشريط ترويجي أصدرته وزارة السياحة اللبنانية كتبت عليه تعليقاً يقول "الفيديو الفضيحة الذي لا تريدك السلطة اللبنانية الفاسدة أن تراه".