مقتل سائح أميركي وإصابة إسرائيليين في عملية طعن بيافا

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أربعة فلسطينيين، حيث تحدثت مصادر إعلامية إسرائيلية عن وقوع عملية طعن في منطقة ميناء يافا أصيب فيها 10 إسرائيليين، بينهم واحد حالته خطيرة.

وقد أظهر تسجيل فيديو تناقله ناشطون عملية إعدام شاب فلسطيني ادعت قوات الاحتلال أنه قام بتنفيذ عملية طعن في منطقة ميناء يافا أسفرت عن مقتل شخص قالت الشرطة الإسرائيلية إنه سائح أميركي وإصابة 10 آخرين بجروح، وصفت أربع منها بالخطيرة.

وفي وقت سابق، قتلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا بعد أن أطلق النار باتجاه دورية لشرطة الاحتلال في شارع صلاح الدين بالقرب من باب العامود في القدس المحتلة وأصاب شرطيين من القوة، أحدهم جراحه خطيرة.

كما قتل شاب فلسطيني آخر في بيتاح تيكفا، شمال تل ابيب، بعد أن أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار عليه بحجة طعنه إسرائيليا وإصابته بجروح متوسطة.

وعند ظهر اليوم قتلت سيدة فلسطينية في الخمسين من عمرها بعد أن أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليها في البلدة القديمة في القدس المحتلة وتركها تنزف حتى الموت بحجة محاولتها القيام بعملية طعن، الأمر الذي نفاه شهود عيان.