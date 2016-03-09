مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية

أفاد مراسل "الحدث" بمقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية قرب باب الجديد في القدس المحتلة، يشتبه أنهما وراء إطلاق النار على حافلة كانت قرب مستوطنة راموت. وقبل ذلك قتل سائح أميركي طعنا من قبل فلسطيني.

وتتزامن هذه التطورات مع وصول نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل حيث يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ليتوجه بعدها إلى الضفة الغربية حيث من المفترض أن يجتمع في رام الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكانت الإدارة الأميركية قد كشفت أن بايدن لن يناقش النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، فيما ذكرت مصادر إسرائيلية أن زيارة بايدن ستركز على الوضع في سوريا والتهديدات الإرهابية، إضافة إلى تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة.