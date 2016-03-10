اختار وزارء الخارجية العرب، يوم الخميس، أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية خلفا لنبيل العربي، ليكون بذلك ثامن أمين عام للجامعة العربية منذ تأسيسها.

وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين ورئيس جلسة اجتماع وزراء الخارجية العرب: "نعلن تعيين أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول يوليو".

وعلى الرغم من إعلان الجامعة تعيين أبو الغيط، أعلن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمة أمام المجلس، إن بلاده تتحفظ على شخص المرشح.

وقال: "كان بودنا أن يكون هناك توافق على شخص الأمين العام المرشح، لذلك كان هناك المزيد من التشاور حول هذا الموضوع، ورغبة منا وحرصا منا على ألا يؤثر ذلك على العمل العربي المشترك، فنحن سنكون مع هذا التوافق رغم تسجيل تحفظنا على شخص المرشح"، نقلا عن رويترز.



وأضاف "نأمل أن يضطلع الأمين العام بمسؤولياته وأن يتعامل مع جميع الدول العربية بما يخدم العمل العربي المشترك، وأن يثبت لنا من خلال عمله في الجامعة أنه أهل لهذا التوافق".

أبو الغيط يتعهد بالدفاع عن مصالح العرب

وعقب اختياره أمينا عاما للجامعة ، وفي اول تصريحات له، اكد أبو الغيط أنه يشعر بالامتنان العميق لكل التأييد الذي حصل عليه ترشيحه ليكون أمينا عاما لجامعة الدول العربية.

وقال إنه يتوجه بالشكر والتقدير لكافة القادة العرب الذين رحبوا وأيدوا توليه مسئولية الجامعة العربية في هذا الظرف الدقيق من تاريخ الأمة العربية، مضيفا أن الشكر موصول لكل وزراء الخارجية والمندوبين العرب في هذا السياق.



وذكر أبو الغيط أنه يستشعر القدر الأكبر من العرفان والتقدير للثقة التي أولتها له القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي هذه المسئولية الكبيرة وهذا الموقع الهام، وكذلك للجهد المتميز الذي بذله سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، وأعضاء وزارة الخارجية في هذا الإطار.



وأضاف أبو الغيط أنه يتواكب مع مشاعر التقدير والعرفان شعور آخر بثقل حجم المسئولية والتكليف الملقى على عاتقه من أجل العمل على رفع شأن الجامعة العربية والدفاع عن مصالحها – جامعة العرب كافة – في ظل وضع عربي صعب وغير موات، مؤكدا أنه يتعهد ببذل كل جهد ممكن وبكل الإخلاص، خلال فترة توليه مسئولياته، من أجل النهوض بالأمانة العامة ودعم أدائها وكفاءتها وموظفيها المخلصين للعمل العربي المشترك، ومن أجل تقليص مساحات الخلاف وزيادة مساحات التوافق والعمل المشترك الفعال بين الدول الأعضاء حتى تتمكن الجامعة من مواجهة الظروف الخطيرة المحيطة بالأمة العربية.



وذكر أنه سيبدأ على الفور في السعي من أجل متابعة تفاصيل كافة القضايا التي تستدعي مسئولياته الإلمام بها، وحتى يكون مستعدا بشكل كامل للقيام بهذه المهام عقب انتهاء ولاية الدكتور نبيل العربي، الذي قاد عمل الجامعة العربية في ظروف بالغة الدقة والصعوبة.

وأفادت مصادر مصرية في وقت سابق إن وزير الخارجية الأسبق، السفير أبو الغيط، هو مرشح مصر لخلافة العربي في منصب أمين عام الجامعة العربية.

وذكرت تلك المصادر أن "مصر قادت مشاورات مكثفة الآن لإقناع الأشقاء العرب للحصول على موافقتهم لترشيح أبو الغيط".

كما أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالات مع وزراء الخارجية العرب لتأمين الدعم العربي للمرشح المصري.

ومنذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، شغل مصريون منصب الأمين العام باستثناء التونسي الشاذلي القليبي الذي تولى المنصب عام 1979 بعد نقل مقر الجامعة إلى تونس احتجاجا على اتفاقات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. وعادت الجامعة العربية إلى القاهرة عام 1990.

من هو أبو الغيط؟

وأبو الغيط من مواليد 1942 وتولي منصب وزير خارجية مصر من يوليو 2004 وحتى ثورة يناير 2011. وهو حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام 1964 والتحق بوزارة الخارجية عام 1965.

عمل أبو الغيط مندوبا مناوبا لمصر في الأمم المتحدة من 1987 إلى 1989، وفي عام 1991 عيِّن مديراً لمكتب وزير الخارجية. وفي عام 1992 عيِّن سفيراً لمصر لدى إيطاليا ومقدونيا وسان مارينو وممثلاً لمصر لدى منظمة الـ"فاو".

وفي عام 1999 عيِّن أبو الغيط بمنصب مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة. وفي يوليو من عام 2004 عيِّن وزيراً للخارجية. وبعد ثورة يناير اعيد تعيينه في حكومة أحمد شفيق.