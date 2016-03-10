إيطاليا تعتقل إماما صوماليا لاعتقادها بتخطيطه لهجوم

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على إمام صومالي شاب يطلب اللجوء للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم في روما.

وقالت الشرطة في بيان إن الرجل البالغ من العمر 22 عاما اعتقل في مركز لاستقبال المهاجرين في كامبومارينو في إقليم موليز.

وقال كبير المدعين ارماندو دالتريو للصحفيين: "لدينا دليلا فنيا واضحا بشأن احتمال تنظيمه لهجوم في روما". ونشر دالتريو نصوص مكالمات هاتفية تحدث فيه الشاب الذي لم يكشف عن اسمه عن أعمال عنف محتملة.

وفي إحدى المحادثات قال الشاب الصومالي لصديق "لنبدأ من إيطاليا لنذهب إلى روما ونبدأ بالمحطة".

وقالت الشرطة إنه استغل دوره كإمام للترويج لجماعات متطرفة مثل "داعش" و"حركة الشباب الصومالية" وتشجيع المسلمين على القتال.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن الشرطة ألقت القبض على رجل من مركز "العائلة السعيدة" لاعتقادها بتخطيطه للسفر إلى روما في وقت لاحق الأربعاء.

وجاء في بيان الشرطة أن الرجل حاول تجنيد مهاجرين آخرين للسفر إلى سوريا للتدريب وأنها تعتقد أنه كان يرغب هو الآخر في السفر.