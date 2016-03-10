إطلاق نار عشوائي في بنسلفانيا.. ماذا حصل ليلاً؟

وقع 5 قتلى في إطلاق نار عشوائي في مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأميركية. وأعلنت الشرطة في مدينة بيتسبرج الأميركية أن مسلحين اقتحما حفلة في حديقة أحد المنازل، ليل الأربعاء، وأطلقا النار على الحضور، فقتلا خمسة أشخاص على الأقل، وأصابا عددا آخر.

وذكرت إدارة شرطة مقاطعة أليجيني أن أربع نساء ورجلا قتلوا بالرصاص، كما جرح ثلاثة آخرون في الهجوم على الضاحية السكنية في ويكينسبرج التي تقع على بعد نحو 13 كلم شرقي مدينة بيتسبرج في ولاية بنسلفانيا. وذكرت الإدارة في بيان أن المشتبه بهما أطلقا النار من ممشى على الحفل ثم لاذا بالفرار.

وقالت إحدى الشهود وتدعى كايلا ألكساندرا لمحطة تلفزيون "دبليو.بي.إكس.آي "سمعت على الأقل 20 طلقة".

يذكر أن الهجوم على ويكينسبرج، البلدة التي يسكنها نحو 16 ألف شخص، هو الأحدث في سلسلة من أعمال إطلاق النار العشوائي التي جعلت مسألة الحد من انتشار الأسلحة موضوعا مهما في انتخابات الرئاسة الأميركية.

وقال اللفتنانت أندرو شورمان من إدارة شرطة مقاطعة أليجيني، إن أربعة أشخاص توفوا على الفور في مكان الحادث، في حين نقل أربعة آخرون إلى المستشفيات القريبة حيث توفيت امرأة متأثرة بجراحها.

وذكرت تقارير إعلامية أن العشرات من فوارغ الرصاص كانت منثورة على الرصيف المؤدي إلى مسرح الجريمة، حيث كانت الشرطة تجمع الأدلة وتتكلم مع الشهود.