التحالف يقصف منشآت أسلحة كيمياوية لتنظيم داعش

قصف التحالف الدولي ضد تنظيم داعش منشآت أسلحة كيمياوية لمتطرفين استنادا إلى معلومات مصدرها مقاتل في التنظيم المتطرف اعتقلته القوات الأميركية، بحسب ما أعلن البنتاغون يوم الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية بيتر كوك إن التحالف "شن ضربات جوية عدة أدت الى خفض قدرة تنظيم داعش على إنتاج أسلحة كيمياوية".

وأوضح كوك أن التحالف تمكن من شن هذه الضربات بفضل معلومات قدمها خبير في الأسلحة الكيميائية في التنظيم المتطرف اعتقلته القوات الخاصة الأميركية أخيرا.

وأضاف أن سليمان داود البكار المعروف بـ "ابو داود" كان "أميرا في تنظيم داعش لصنع أسلحة كيمياوية وتقليدية".

وأورد مسؤول عسكري اميركي أن البكار اعتقل الأسبوع الفائت في العراق، فيما لفت كوك الى أنه سُلم يوم الأربعاء للقوات العراقية بعدما استجوبته القوات الخاصة الأميركية.

وفي فبراير، اتهم منسق الاستخبارات الأميركية جيمس كلابر، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) للمرة الأولى تنظيم داعش باستخدام أسلحة كيمياوية في العراق وسوريا، وخصوصا غاز الخردل.

واعتقلت سليمان داود البكار وحدة في القوات الخاصة الأميركية اسمها "اكسبيديشنري تارغتينغ فورس" انتشرت أخيرا في العراق بهدف اعتقال أو قتل كوادر في التنظيم المتطرف وجمع معلومات استخباراتية.