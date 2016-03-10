الجيش التركي ينهي عملياته ضد مسلحين أكراد في ديار بكر

قالت مصادر أمنية أمس الأربعاء إن قوات الأمن التركية أنهت عملياتها ضد المسلحين الأكراد في حي سور في ديار بكر كبرى مدن جنوب شرق البلاد بعد أشهر من الصراع الذي تسبب في تدمير مساحات واسعة من المنطقة.

وشهدت منطقة سو، المحاطة بأسوار من العهد الروماني مدرجة على لائحة التراث العالمي، بعضا من أسوأ المعارك بين قوات الأمن وحزب العمال الكردستاني منذ انهيار هدنة استمرت عامين في يوليو تموز الماضي.

وقالت القوات المسلحة إن 271 مسلحا قتلوا خلال المعارك في سور حيث فرض حظر للتجول على مدار الساعة منذ الثاني من ديسمبر الماضي قبل عمليات لإزالة خنادق ومتاريس وضعها المسلحون في المناطق السكنية.

وانتهت أيضا العمليات العسكرية في الآونة الأخيرة في عدد من المناطق في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية كان آخرها في بلدة إيديل قرب الحدود السورية. وقال الجيش الأربعاء إن 120 مقاتلا من حزب العمال الكردستاني قتلوا خلال ثلاثة أسابيع من المعارك هناك.

وفي بلدة يوكسيكوفا القريبة من الحدود الإيرانية فتح مسلحون النار على قوات الأمن أثناء إزالة متاريس وخنادق الأربعاء، وفق ما ذكره مكتب حاكم المنطقة. وأضاف أن إطلاق النار أسفر عن مقتل مدني وجرح آخر.