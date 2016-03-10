ملك الأردن يبحث مع نائب الرئيس الأميركي الأزمة السورية

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، نائب الرئيس الأميركي جون بايدن الذي يزور المملكة حالياً ضمن جولة له في المنطقة، وبحث معه الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمحاربة الإرهاب والتطرف وعصاباته، وسبل التعامل مع هذا الخطر ضمن نهج شمولي، وفقاً لبيان الديوان الملكي الأردني.

وأكد الملك، خلال مباحثات ثنائية عقدت اليوم الخميس، تلتها أخرى موسعة بحضور المسؤولين في كلا البلدين، ضرورة دعم جهود الحكومة العراقية في محاربة عصابة داعش الإرهابية، وضمان وحدة وسلامة العراق بمشاركة جميع مكوناته.

وجدد الملك، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، التأكيد على موقف الأردن الثابت والداعم للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، مستعرضاً الأعباء التي تتحملها بلاده جراء استضافته لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الأساسية لهم.

وفيما يتعلق بالوضع الفلسطيني الإسرائيلي، تناول اللقاء جهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استناداً إلى حل الدولتين، مشدداً جلالته على ضرورة الوقف الكامل للانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشريف.

من جهته، أعرب نائب الرئيس الأميركي عن تقدير بلاده لمواقف الأردن الداعمة لمساعي تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة، وجهوده في التصدي لخطر الإرهاب وعصاباته.

كما أكد المسؤول الأمريكي حرص الولايات المتحدة الأميركية على الاستمرار في تعزيز نهج التعاون والشراكة مع الأردن في مختلف المجالات.

وتأتي زيارة بايدن للمملكة كمحطة أخيرة ضمن جولة له إلى الشرق الأوسط شملت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والضفة الغربية.

وكان المسؤول الأميركي أنهى زياراته في أبوظبي ودبي والقدس ورام الله، والتقى كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليكون الأردن المحطة الأخيرة خلال جولته في المنطقة.