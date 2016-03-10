تركيا تصد أبوابها في وجه العائدين من جزر اليونان

بعد أن صدت معظم الدول في أوروبا الشرقية الأبواب في وجه اللاجئين، وبعد أن باتت طريق البلقان مغلقة منذ الأربعاء بعد قرار سلوفينا عدم السماح بمرور لاجئين عبر أراضيها، في إجراء هدفه ثني المهاجرين الجدد عن القدوم إلى أوروبا، أعلن الوزير التركي المكلف بالشؤون الأوروبية، فولكان بوزكير، الخميس، أن تركيا لن تعيد اللاجئين المتواجدين في الجزر اليونانية إلى أراضيها في إطار مشروع الاتفاق الذي بحثته الاثنين خلال القمة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال بوزكير إن "الاقتراح الذي قدمته تركيا لا يشمل المهاجرين المتواجدين في الجزر اليونانية"، موضحاً أن الذين سيشملهم قرار الإعادة يقدرون "بعشرات الآلاف" وليس بـ"الملايين".

وأضاف "في حال التوصل إلى اتفاق حول إعادة مهاجرين مع الاتحاد الأوروبي، فمن الصائب استخدام أرقام آلاف أو عشرات آلاف وليس الملايين".

ومسودة الاتفاق التي تم التوصل إليها، الاثنين، خلال قمة في بروكسل بهدف مواجهة التدفق الفوضوي للمهاجرين إلى أوروبا، تنص على إعادة كل المهاجرين الذين وصلوا بشكل "غير شرعي" إلى اليونان. وفي المقابل يتعهد الأوروبيون بقبول طالب لجوء سوري على أراضيهم مقابل كل سوري يعاد إلى تركيا.

وتطالب أنقرة أيضا بزيادة المساعدة الأوروبية الموعودة لها بحلول العام 2018 من ثلاثة مليارات إلى ستة مليارات يورو، وإعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفتح مفاوضات سريعاً حول خمسة فصول جديدة لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.