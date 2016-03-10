خوف من طرد جماعي للاجئين و500 ألف عبروا اليونان مؤخراً

عبر الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن قلقه، اليوم الخميس، من احتمال أن تؤدي مسودة الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن اللاجئين إلى "عمليات طرد جماعية وقسرية" مخالفة للقانون الدولي.

ودعا في خطابه السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي لتبني "مجموعة إجراءات إنسانية وأكثر التزاما بالحقوق" خلال قمته في 17 مارس. وأضاف "أي عودة للأشخاص يجب أن تكون وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية".

وكانت تركيا أكدت أنها لن تستقبل المهاجرين العائدين من الجزر اليونانية، مؤكدة أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي في حال حصل بشكل نهائي لن يشملهم.

نصف مليون مهاجر وصلوا اليونان في 3 أشهر.

يذكر أن بيانات الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس" أظهرت اليوم الخميس أن حوالي نصف مليون مهاجر أوضاعهم غير قانونية وصلوا إلى اليونان في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2015، ثم انتقلوا شمالا عبر البلقان.

وسجلت فرونتكس -التي تقارن بين البيانات عن عدد عمليات عبور الحدود دون توفر الوثائق القانونية اللازمة- 484 ألف واقعة على مسار شرق المتوسط من تركيا إلى اليونان بين أكتوبر وديسمبر، فضلا عن 466 ألفا على مسار غرب البلقان الذي يسلكه المهاجرون، خاصة من يعيدون دخول الاتحاد الأوروبي عبر الحدود الكرواتية قادمين من صربيا، وهي ليست من أعضاء الاتحاد.

ووصل العدد الإجمالي لعمليات عبور الحدود غير الشرعية في الاتحاد الأوروبي، أي تلك التي لا تتم من خلال نقاط العبور القانونية إلى 978300 وهو رقم قياسي منذ بدأت فرونتكس مقارنة البيانات عام 2007.

وقالت فرونتكس إن من بين من وفدوا إلى اليونان ومعظمهم وصلوا إلى الجزر الواقعة قبالة الساحل التركي قال 46 في المئة إنهم سوريون، بينما ذكر 28 في المئة أنهم أفغان.