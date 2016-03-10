عباس يؤكد لبايدن أن العنف سببه "الاحتلال والاستيطان"

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأربعاء أمام نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إن تكريس الاحتلال ومواصلة بناء المستوطنات هما "سبب العنف وإراقة الدماء"، بحسب بيان رسمي.

وأفاد بيان للرئاسة الفلسطينية عقب اللقاء في رام الله نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن عباس أكد أن "استمرار الاملاءات والمستوطنات وتكريس الاحتلال هو السبب للعنف واراقة الدماء".

وتابع أن "إعادة الأمل وتوفير الافق السياسي لتحقيق خيار حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 هو مفتاح الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا".

وأكد البيان أن عباس قدم تعازيه بالمواطن الأميركي الذي قُتل أمس، مؤكداً أن "سلطات الاحتلال قتلت 200 فلسطيني في الأشهر الخمسة الماضية".

وشدد على "ضرورة مكافحة الاٍرهاب بكافة أشكاله، وأن الانتصار على داعش والارهاب يتطلب اقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ونقل البيان عن بايدن "التزام الإدارة الأميركية مبدأ حل الدولتين ووجوب الحفاظ عليها" مشيراً إلى "موقف الإدارة الأميركية الدائم تجاه الاستيطان".

من جانب آخر، قال البيت الأبيض في بيان إن بايدن ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قضايا إيران والتهديد الذي يمثله تنظيم "داعش" والأزمة في سوريا وذلك خلال اجتماع في القدس الأربعاء.

وأضاف البيان أن بايدن ونتنياهو ناقشا أيضا العنف والتوتر المستمر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وعقد الاجتماع بعد يوم من مقتل أمريكي وإصابة 11 شخصا في عملية طعن نفذها فلسطيني في تل أبيب.

وفي هذا السياق، قال بايدن إن زوجته جيل وأحفاده كانوا يتناولون طعام العشاء على شاطئ في مدينة تل أبيب "في مكان لا يبعد كثيرا" عن الحادث.