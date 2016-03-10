وزير الخارجية الأميركي يزور السعودية وفرنسا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر للصحافيين يوم الخميس أن وزير الخارجية جون كيري يسافر اليوم الخميس لزيارة حفر الباطن بالسعودية والعاصمة الفرنسية باريس في جولة تمتد إلى الأحد 13 مارس الحالي، وذلك لعقد اجتماعات ثنائية.

وقال المتحدث تونر إن كيري سيجتمع في حفر الباطن بالسعودية مع مسؤولين سعوديين كبار لمناقشة أزمتي سوريا واليمن فضلا عن قضايا أمنية أخرى.



وأضاف تونر في إفادة يومية أن كيري سيزور باريس يومي السبت والأحد للاجتماع مع نظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي لمناقشة "سلسلة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية".