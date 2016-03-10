7 فلسطينيين عالقون في نفق بقطاع غزة بعد انهياره

تسبب انهيار نفق في قطاع غزة قرب الحدود مع مصر باحتجاز 7 فلسطينيين منذ صباح الخميس، بحسب ما ذكر الدفاع المدني الفلسطيني.

وقال مسؤول في الدفاع المدني في غزة "فقد 7 أشخاص يعملون داخل نفق أسفل الشريط الحدودي جنوب رفح، جراء انهيار النفق عليهم في منطقة بوابة صلاح الدين".

وبحسب المسؤول، فإن "العمال السبعة لا يزالون داخل حفرة النفق المنهار، وتحاول فرق الإنقاذ إخراجهم"، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع 6 منهم بينما فقد الاتصال مع واحد.

وقال الدفاع المدني إن النفق انهار بعد ضخ الجيش المصري مياه البحر في داخله.

ومنذ مطلع العام الحالي، قتل 12 شخصا على الأقل في انهيار الأنفاق، بينهم 10 من كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس.

وينسب البعض الانهيارات إلى الأحوال الجوية في فصل الشتاء، في حين يقول البعض الآخر إن سببها بناء منطقة عازلة من الجانب المصري على الحدود، ومن ثم إغراقها بالماء.