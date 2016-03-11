الأميركي سكاباروتي قائدا لقوات الناتو في أوروبا

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن تعيين الجنرال كورتس سكاباروتي، قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، قائدا لقوات الحلف في أوروبا.

وسيخلف الجنرال سكاباروتي في هذا المنصب الجنرال فيليب بريدلوف، وسيتولى معالجة ملف العلاقات المتوترة بين الحلف وروسيا.

وتشن موسكو حملة قصف في سوريا، وتتهم كذلك بدعم المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا في مواجهة القوات الحكومية المدعومة من الغرب.

وجاء في بيان الحلف ان "مجلس شمال الاطلسي وافق على تسمية الجنرال كورتس سكاباروتي من جيش الولايات المتحدة، لمنصب القائد الاعلى للحلف في اوروبا".

وأضاف البيان انه عند اكتمال "عمليات الموافقة الوطنية" سيخلف سكاباروتي بريدلوف الجنرال في القوات الجوية الاميركية الذي يتولى هذا المنصب منذ مايو 2013.

وقال دبلوماسي اوروبي إن هذا التغيير في هذا المنصب، الذي يشغله جنرال اميركي دائما، كان متوقعا.