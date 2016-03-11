جنرال أميركي يحذر من قدرة داعش على التأقلم

شدد بول سيلفا نائب رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة يوم الخميس على أن الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش "لم تصل بعد إلى نقطة تحول بسبب مرونة الجماعة المتشددة وقدرتها على التأقلم". وقال سيلفا "أعتقد أن السمات التي يجب أن نتذكرها بشأن داعش هي أنهم خصم يتمتع بمرونة مذهلة للتأقلم."

وجاءت تصريحات سيلفا بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن تحقيق عدد من النجاحات ضد قيادة داعش في الآونة الأخيرة. وقال البنتاغون يوم الخميس إنه أسر مسؤول تصنيع الأسلحة الكيمياوية في تنظيم دعش في عملية بالعراق في فبراير.

وقال سيلفا إن قيادة داعش تتضرر بشدة، لكنه أضاف أن من الصعب التكهن بالمكان الذي ستظهر منه القيادات الجديدة القادمة. وأضاف "من المنطقي أن تتوقع أنه عندما تفكك قيادة منظمة فسوف تظهر قيادات أصغر."

إلى ذلك، امتنع سيلفا عن تقديم موعد زمني لاستعادة مدينة الموصل العراقية من داعش، لكنه قال إن الظروف مواتية لعزل الموصل واستعادتها.