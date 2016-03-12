أحدث "انتحاريات" داعش.. مراهقة تود زيارة الجنة

اسمها كريستينا تيخونوفا، لم تتخط الثامنة عشرة من عمرها، إلا أنها قررت الالتحاق بداعش والذهاب إلى "الجنة"، بحسب ما نقل عنها أصدقاؤها.

وبحسب صحيفة "Cumhuriet" التركية فإن الشرطة تبحث عن تلك المراهقة الروسية التي يشتبه في أنها إرهابية وقد تقوم بعملية انتحارية".

الفتاة التي وصلت اسطنبول قادمة من موسكو، أبلغت أصدقاءها في داغستان أنها تنوي تفجير نفسها.

يذكر أن اسطنبول شهدت في 12 يناير هجوماً انتحارياً في منطقة السلطان أحمد السياحية. ودخل الانتحاري، الذي فجر نفسه وسط مجموعات سياحية قرب أشهر المعالم السياحة في اسطنبول، إلى البلاد بصفته لاجئا سوريا.

واستهدف تنظيم داعش تركيا، عقب انضمام أنقرة إلى التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.