تركيا: مقتل 67 مسلحا كرديا بشمال العراق

قال الجيش التركي اليوم السبت إنه قتل 67 مسلحا كرديا في ضربات جوية نفذها على معسكرات ومواقع لتخزين الذخيرة في شمال العراق.

وأضاف أن طائرات تركية استهدفت مواقع في قنديل ومتينة وافاسين وحفتانين وباسيان يستخدمها مسلحو حزب العمال الكردستاني.

من ناحية أخرى، قال مسؤولون أتراك إن انفجار قنبلة - اُتهم مسلحو حزب العمال الكردستاني بتنفيذه - أصاب سيارة مصفحة تابعة للشرطة قرب الحدود التركية العراقية أمس الجمعة. وأضافوا أن اثنين من أفراد قوة خاصة تابعة للشرطة أصيبا في الانفجار الذي وقع على طريق في إقليم هكاري.

وانهار وقف إطلاق النار بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية في يوليو العام الماضي وتزايدت الهجمات على قوات الأمن التركية وسط تصعيد لأعمال العنف في منطقة جنوب شرقي تركيا التي يغلب على سكانها الأكراد وهو ما أسفر عن مقتل المئات.