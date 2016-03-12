فرنسا.. تظاهرات تطالب بإنهاء حالة الطوارئ

نظمت تظاهرات عدة يوم السبت في فرنسا للمطالبة برفع حالة الطوارئ التي فرضت في أعقاب اعتداءات باريس في نوفمبر، واصفين الوضع بأنه "مقيد للحرية" و"يضاعف المخاوف".

وبحسب تعداد الشرطة، تظاهر ما بين 1100 و1300 شخص في باريس هاتفين "حرية" و"حالة الطوارئ، دولة بوليسية".

وهذه التظاهرة التي نظمت بدعوة من تجمعات عدة ("لن نتراجع"، و"أوقفوا حالة الطوارئ")، إضافة إلى جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان، وانضم إليها عدد من النقابات مثل الاتحاد العمالي العام، وأحزاب سياسية بيئية وشيوعية، هي الثانية في العاصمة بعد تلك التي نظمت في 30 يناير.

وقالت سارة البالغة من العمر 18 عاما وهي طالبة تلقت جزءا كبيرا من تعليمها "في دولة عربية مسلمة"، إن "حالة الطوارئ "تعزز المخاوف" في حين "نريد أن نعيش".

ونظمت مسيرات أخرى في ليون، غرينوبل (وسط شرق)، ونيس (جنوب)، بالإضافة إلى تولوز (جنوب غرب).

وتم تمديد حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات نوفمبر، 3 أشهر نهاية فبراير الماضي، رغم انتقاد الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويسمح هذا النظام الاستثنائي بصورة خاصة لوزير الداخلية بفرض الإقامة الجبرية على أي شخص يعتبر "سلوكه تهديدا للأمن والنظام العام"، وبإصدار أوامر بتنفيذ "عمليات دهم في أي وقت في الليل أو النهار"، من دون اللجوء إلى القضاء.