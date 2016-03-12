مصدر أردني: تنسيق في عمّان حول الهدنة السورية

قال مصدر مسؤول أردني رفيع المستوى لـ"العربية.نت" إن هناك اجتماعات تجري في عمّان للتنسيق بين الحلفاء حول الهدنة في سوريا ودفع العملية السياسية كلما دعت الحاجة.

جاء ذلك تعليقاً على تصريح وزير الخارجية الأميركي جون كيري السبت في قاعدة الملك خالد العسكرية في شمال السعودية بأن فرقاً من المراقبيين سيعقدون لقاء مع الروس اليوم في جنيف وعمّان يتعلق بالانتهاكات الهدنة في سوريا.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أعلن السبت خلال محادثات مع مسؤولين سعوديين، السبت، عن مشاورات أميركية روسية خلال النهار حول انتهاكات الهدنة في سوريا قبل يومين من استئناف محادثات السلام في سويسرا بين المعارضة والنظام السوري.

وكان كيري وصل مساء الجمعة إلى السعودية، حيث التقى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز لبحث الملف السوري، وذلك قبل انطلاق مباحثات السلام السورية في جنيف الاثنين.