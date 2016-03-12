إسرائيل تقتل طفلاً فلسطينياً في غارات على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن طفلا فلسطينيا قتل وأصيبت شقيقته، إثر غارة جوية إسرائيلية فجر السبت استهدفت موقعا لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قرب منزل الطفلين في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

وقال الطبيب أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة في غزة "استشهد الطفل ياسين سليمان ابو خوصة (10 سنوات) وأصيبت شقيقته ياسمين وعمرها 6 سنوات بجروح خطرة جراء استهداف طائرات الاحتلال لموقع فلسطيني عسكري في بيت لاهيا".

وشنت الطائرات الإسرائيلية خمس غارات على قطاع غزة، بحسب تأكيد مصدر أمني.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدة صواريخ أطلقت الجمعة من قطاع غزة على جنوب اسرائيل، دون ان تؤدي على الى سقوط ضحايا. وقال الجيش في بيانه "لم يبلغ عن سقوط أية ضحية".

ومنذ نهاية الحرب الإسرائيلية على غزة في 2014 أطلقت حركة حماس من القطاع 30 صاروخا على الأقل على إسرائيل، بحسب معطيات الجيش الإسرائيلي.

وتتبنى مجموعات مسلحة العديد من هذه الهجمات في الأشهر الأخيرة، لكن اسرائيل تعتبر أن حماس هي المدبر الوحيد لها.