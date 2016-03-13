إجراءات أوروبا ضد الإرهاب شبيهة بقانون أقرته السعودية

أصدر الاتحاد الأوروبي حزمة إجراءات جديدة لمعاقبة من يقاتلون من رعايا دوله في سوريا وغيرها في مناطق النزاع. القانون الأساس في حزمة الإجراءات جاء منسوخاً، كما رأى محللون، ومطابقاً لقانون سنّته السعودية قبل أكثر من عامين.

فما توصل إليه الاتحاد الأوروبي الآن من تجريم السفر لأغراض إرهابية جاء نسخة طبق الأصل لقانون كان قد أعلنته السعودية قبل سنتين في عهد الراحل الملك عبدالله الذي قالها صراحة في اجتماع بسفراء الدول الغربية، محذراً من مغبة استسلامهم للهدوء في بلدانهم، حيث قال الملك الراحل عبدالله: "اليوم عندنا وبعد شهر سيكونون عندكم".

كلمات الراحل لم يأخذها الأوروبيون على محمل الجد، وكانت أولى النذر في باريس بهجمات "شارلي ابدو" وصولاً إلى اعتداءات "باتاكلان".

القانون الأوروبي الجديد لتجريم المتطرفين أعلن عقب اجتماع وزراء داخلية وعدل الاتحاد الأوروبي في بروسكل تحت مسمى "خارطة طريق لمكافحة الإرهاب".

وضعت دول الاتحاد استراتيجية وضحت فيها الأعمال الإرهابية التي ستعتبر جرائم، والتدابير التي ستتخذ في هذا الخصوص. مواد تشبه إلى حد كبير قانون مكافحة الإرهاب وتمويله السعودي الذي أقر عام 2014. 41 مادة حواها القانون الذي جرم فيه المشاركة في أعمال قتالية بالسجن ما بين 3 و20 عاماً، وساهم في الكشف عن أيد خفية تدعم الإرهاب وتموله.

مسؤولون ومراقبون رأوا في الإعلان الأوروبي عن تبني الاستراتيجية التي أصدرتها السعودية قبل نحو عامين اعترافاً بأن الحرب على الإرهاب في السعودية خصوصاً سبقت الأوروبيين بمراحل.

الرياض لم تكتف بجهودها في تقنين مكافحة الإرهاب ومواجهته، بل أعلنت عن تأسيس تحالف إسلامي لمكافحة الإرهاب.