إيطاليا.. اعتقال مواطن مقدوني بتهمة الإرهاب الدولي

ألقت أجهزة مكافحة الإرهاب الإيطالية القبض على مواطن مقدوني بتهمة الإرهاب الدولي، ولعزمه الالتحاق بتنظيم "داعش" في العراق لتنفيذ هجمات انتحارية.

وكشفت السلطات الإيطالية عن اتصالات هاتفية جرت بين المقدوني "فولنت ماكيلارا" والتونسي "فراس برهومي"، أحد مقاتلي تنظيم "داعش" في العراق، تكشف نيتهما تنفيذ عمليات انتحارية في بغداد من خلال استخدام السيارات المفخخة.

كما أظهرت التسجيلات عملية التخطيط التي قام بها التونسي "برهومي" لإدخال المقدوني "فولنت" إلى الأراضي العراقية عبر تركيا من خلال استخدام جواز سفر مزور.