34 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار يهز وسط أنقرة

ارتفعت الحصيلة المؤقتة للهجوم بسيارة مفخخة، مساء الأحد، قرب محطة حافلات في قلب العاصمة التركية أنقرة، إلى 34 قتيلا و125 جريحا، وفق ما أعلن وزير الصحة التركي، محمد مؤذن أوغلو.

وأوضح الوزير في تصريحات إثر اجتماع أمني دعا له رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو "قتل 30 شخصا في المكان وأربعة في المستشفى".

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 27 شخصا وإصابة 75.

وأشار وزير الداخلية افكان علاء من جهته "إلى سيارة مفخخة كانت تسير" في قلب العاصمة كأداة للهجوم دون أن يتهم أية منظمة.

وقال "لدينا عناصر جدية في التحقيق، لكن سيتم إعلان كل ذلك لاحقا ربما غدا " الاثنين. وأضاف "إن تركيا ستمضي قدما بتصميم في مكافحة الإرهاب".

وبحسب وزير الصحة "فإن الهجوم نفذه واحد أو اثنان من القتلى".

ووقع الانفجار عند الساعة 18,45 (16,45 ت غ) في ساحة كيزيلاي المزدحمة في قلب العاصمة وحيث يوجد الكثير من المتاجر وتعبرها العديد من خطوط الحافلات وفيها أيضا محطة مترو.

وكانت أنقرة شهدت في 17 فبراير اعتداء انتحاريا أوقع 29 قتيلا.

فيما أعلنت قناة تلفزيونية تركية احتراق عدد كبير من السيارات في ساحة كيزيلاي. ووقع الانفجار على مقربة من متنزه جوفن المجاور لمركز رئيسي لوسائل المواصلات.

وذكرت محطة تلفزيون "تي آر تي" التركية أن الانفجار نجم فيما يبدو عن انفجار سيارة قرب محطة للحافلات.

وقال مسؤولون إن صوت إطلاق رصاص سُمع بعد الانفجار في الوقت الذي هرعت فيه سيارات الإسعاف إلى المكان.

وأضاف شاهد من رويترز أن الدخان شوهد يتصاعد من منطقة الانفجار من على بعد 2.5 كيلومتر. وكان 28 شخصاً قتلوا أخيرا في اعتداء بسيارة مفخخة في العاصمة التركية.

وقال مسؤول أمني إن الدلائل الأولية تشير إلى تورط حزب العمال الكردستاني أو جماعة مرتبطة به في انفجار سيارة ملغمة في أنقرة اليوم الأحد.

وأبلغ المسؤول رويترز قائلا "وفقا للأدلة المبدئية يبدو أن هذا الهجوم نفذه حزب العمال الكردستاني أو منظمة مرتبطة به".

وذكرت قناة "العربية" أن محكمة تركية فرضت حظرا على فيسبوك وتويتر بعد نشر صور لانفجار أنقرة .