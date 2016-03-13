تركيا تبدأ بتعليم اللغة العربية في الصفوف الابتدائية

تبدأ تركيا في سبتمبر من العام الحالي تدريس اللغة العربية في صفوف المرحلة الابتدائية في مدارسها الحكومية.

وبعد أن كانت العربية مادة اختيارية في المرحلتين المتوسطة والثانوية، سترافق العربية الآن الطلبة الأتراك في مراحلهم التعليمية الأساسية كافة.

ويقول بيرم كيفيلي، مدير "مدرسة أتاتورك المتوسطة للبنين" في اسطنبول، إن القرار جاء ضمن الإصلاحات السياسية، وبسبب الديمقراطية، وسيمكِّن الأتراك من التواصل مع تاريخهم الذي كُتب بالعربية.

وحكاية اللغة العربية مع تركيا ومع الأتراك قديمة. ويقول تربويون مشرفون على تعليم العربية للأتراك إن الدافع الديني والثقافي وراء إقبال هؤلاء على العربية ورغبتهم في وصل حاضرهم بالماضي.

بهذا القرار الجديد تعود العربية إلى تركيا بعد أن كان مؤسس الدولة التركية الحديثة كمال أتاتورك قد منعها ومنع الكتابة بأحرفها عام 1925، ضمن ما وصف بـ"الإصلاحات السياسية" التي تلت انهيار الإمبراطورية العثمانية.

ويقول تربويون أتراك إن الحكومة تهدف من وراء إدراج اللغة العربية في مناهجها الدراسية ليس فقط تعلم العربية، بل أيضا اللغة العثمانية التي تعتمد الحرف والرسم العربيين.