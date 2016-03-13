تركيا ترفع حظر التجول في ديار بكر وتفرضه في مدينتين

رفعت السلطات التركية جزئيا، الأحد، حظر التجول المفروض في المنطقة التاريخية في ديار بكر، إلا أنها فرضته في يوكسيكوفا ونصيبين في جنوب شرق البلاد، تمهيدا لشن عمليات عسكرية جديدة واسعة النطاق ضد المتمردين الأكراد.

وسمح لسكان منطقة سور بالدخول إلى بعض الشوارع التي لحقت بها أضرار كبيرة، بعدما كانت محظورة عليهم منذ بداية ديسمبر، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.

وتخضع أحياء عدة من المنطقة المسورة بجدران تعود إلى العصر الروماني ومدرجة على لائحة التراث العالمي لليونيسكو، لحظر التجول بهدف "القبض على إرهابيين" و"تنظيفها من المتفجرات والألغام"، وفق مكتب الحاكم المحلي.