القاعدة في بلاد المغرب تتبنى هجوم ساحل العاج

تبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب هجوم ساحل العاج الذي قتل فيه سبعة أشخاص بالرصاص اليوم الأحد خلال هجوم نفذه ما لا يقل عن أربعة مسلحين على شاطئ في منتجع "غراند بسام" الذي يرتاده غربيون في ساحل العاج.

والتقط الشاهد أيضا صوراً لقنابل وذخيرة يعتقد أن المهاجمين خلفوها وراءهم.

وقال أحد الشهود لوكالة "فرانس برس" إن مسلحين "كانوا مدججين بالسلاح ويرتدون أقنعة، أطلقوا النار في فندق "ليتوال دو سود" وهو فندق ضخم كان مليئا بالأجانب بسبب موجة الحر الحالية".

وقتل العشرات في هجمات تعرض لها في الأشهر الأخيرة عدد من الفنادق الفخمة في عواصم كل من مالي وبوركينا فاسو، ما دفع السلطات إلى تعزيز الأمن.