لبنان.. إقرار خطة لأزمة النفايات كحل مرحلي لمدة 4 سنوات

أعلن وزير الإعلام اللبناني، رمزي جريج، أمس السبت، أن مجلس الوزراء أقرّ خطة لأزمة النفايات كحل مرحلي لمدة أربع سنوات.

وخلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، أوضح جريج أن "الخطة تتضمن الموافقة على إنشاء مركزين مؤقتين للمعالجة والطمر الصحي". كما تلحظ الخطة إعادة افتتاح "مطمر الناعمة" بشكل مؤقت لاستيعاب النفايات المكدسة في شوارع لبنان.

ويأتي هذا القرار بعد أكثر من ثمانية أشهر على بداية الأزمة، إلا أنه يعيدها "إلى نقطة الصفر".

وقد تزامن صدور القرار مع تظاهرات نظمها الحراك المدني تحت شعار "الإنذار الأخير"، حيث انطلقت مسيرة باتجاه ساحة رياض الصلح، احتجاجاً على الوضع البيئي المتردي الذي سببه تقاعس الحكومة. وأتى المتظاهرون من كافة المناطق اللبنانية للمشاركة في هذه المسيرة.

وفي سياق متصل، دعا الحراك المدني، الذي قاد معركته ضد الحكومة منذ بداية الأزمة إلى إغلاق الطرقات غداً الاثنين، مؤكدا أن حملاته لن تنتهي هنا.