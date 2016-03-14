اعتقال 11 مشتبها بعلاقتهم في تفجير أنقرة

أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو عن اعتقال 11 شخص اشتبه بعلاقتهم بالتفجير الإرهابي الذي ضرب العاصمة التركية أنقرة.

وأكد أوغلو أن النتائج تشير إلى أن تورط حزب العمال الكردستاني بالهجوم، وذلك بشكل شبه مؤكد.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن عملية الاعتقال تمت بعد تلقي الشرطة بلاغاً بأن السيارة التي تم تفجيرها في أنقرة تم شراؤها من وكالة لبيع السيارات في شانلي اورفة.

وأشارت الوكالة إلى نقل المشتبه بهم الأربعة إلى أنقرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي أدى إلى مقتل 36 شخصاً على الأقل، ليكون الثالث الذي يضرب أنقرة خلال خمسة أشهر.

وأعلن وزير الصحة التركي محمد مؤذن أوغلو أن عدد القتلى بلغ 37 قتيلاً، لكنه قال إن ذلك يشمل انتحارياً وربما اثنين.

وتعتقد أنقرة أن أحد المفجرين هو امرأة ترتبط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة إرهابية.