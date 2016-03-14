التحالف: استشهاد طيارين إماراتيين بتحطم طائرتهما باليمن

أعلنت قيادة قوات تحالف إعادة الشرعية في اليمن استشهاد طيارين اثنين من القوات الجوية الإماراتية فجر اليوم الاثنين إثر تحطم طائرتهما من نوع "ميراج" في الأراضي اليمنية نتيجة عطل فني.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن فقدان طائرة مقاتلة ضمن قواتها المشاركة في قوات التحالف العربي باليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "وام" عن القيادة العامة للقوات المسلحة إفادتها بفقدان طائرة مقاتلة ضمن قواتها المشاركة في قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في عملية "إعادة الأمل" للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء نقلت عن مسؤول يمني محلي قوله إن مقاتلة إماراتية تحطمت في منطقة جبلية بمدينة عدن بجنوب البلاد وإن مصير الطيار مجهول.

وقال هاني اليزيدي، مدير عام مديرية البريقة بشمال عدن، إن السلطات عثرت على حطام الطائرة بعد أن سقطت في المنطقة الجبلية.