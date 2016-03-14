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تركيا تفرض حظر تجول جديداً جنوب شرق البلاد

المصدر: اسطنبول - رويترز
عناصر من الجيش التركي "أرشيفية"
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أعلنت تركيا فرض حظر تجول على مدار الساعة في شرناق بجنوب شرق البلاد، اليوم الاثنين، من أجل تنفيذ عمليات ضد المسلحين الأكراد في المنطقة.

وقال البيان الذي أصدره مكتب حاكم الإقليم، إن حظر التجول سيبدأ اعتبارا من الساعة 11 مساء اليوم الاثنين.

وتنفذ قوات الأمن عمليات في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية وتمزقه الصراعات منذ شهور.

على صعيد منفصل، قال الجيش التركي إن طائراته قصفت معسكرات تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق في وقت مبكر من صباح اليوم، في أعقاب انفجار سيارة ملغمة في أنقرة قتل فيه 37 شخصا على الأقل.

كلمات دالّة

#أكراد, #تركيا, #انفجار, #اتهامات, #أنقرة, #حزب العمال

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