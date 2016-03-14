مفوضية اللاجئين: وضع اللاجئين باليونان ومقدونيا لا يطاق

وصفت المفوضية العليا للاجئين ظروف عيش طالب اللجوء في مخيم "ايدوميني" على الحدود بين اليونان ومقدونيا بـ"غير المحتملة".

وانتقدت المفوضية ما يعانيه اللاجئون في المخيم اليوناني، حيث يتكدس أكثر من 14 ألف لاجئ يأملون بإعادة فتح الحدود مع مقدونيا، بغية استكمال طريقهم إلى أوروبا الغربية عبر طريق البلقان، بعد إغلاقها قبل أسبوع.

وأشارت إلى أن أوضاع اللاجئين البائسة بلغت ذروتها في أوروبا وشروط عيشهم صعبة للغاية، حيث تتجاوز التصور وتتفاقم يوما بعد يوم مع هطول الأمطار. وطالبت المفوضية بإعادة فتح الحدود اليونانية - المقدونية.