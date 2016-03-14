مقتل شرطي بولاية ماريلاند الأميركية بهجوم على مركز شرطة

توفي رجل شرطة بولاية ماريلاند إثر إصابته بجروح قاتلة بالرصاص أمس الأحد في "هجوم لم يسبقه استفزاز" عند مركز شرطة مقاطعة برنس جورج خارج واشنطن، كما أصيب أحد شخصين مشتبه بهما أثناء إطلاق الشرطة النار ردا على إطلاق الرصاص عليها، وذلك حسب ما قالت السلطات يوم الأحد.

وقال قائد شرطة مقاطعة برنس جورج هانك ستونسكي، إن المشتبه به اقترب من المركز وأطلق النار على أول رجل شرطة وقع نظره عليه. ولم يكن هناك دافع على ما يبدو وراء هذا الهجوم. وأُعلن أن رجل الشرطة القتيل هو جاك كولسون الذي يعمل بقوة الشرطة منذ أربع سنوات.

وأضاف ستونسكي أن المشتبه به الجريح نُقل إلى مستشفى محلي، ومن المتوقع أن ينجو من إصابته. وأضاف أن المشتبه به الثاني اعتقل فيما بعد ويجري استجوابه.