مقتل 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في الخليل

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين، صباح اليوم الاثنين، بحجة تنفيذهم عمليتي إطلاق نار ودهس قرب مستوطنة كريات أربع في الخليل، ما أسفر عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة، وفق ما ذكرت مصادر إسرائيلية.

وبحسب شهود عيان، فإن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على مواطنين كانا بداخل سيارة من نوع "بيجو تندر"، ما أسفر عن مقتلهما. وادعت قوات الاحتلال أنهما أطلقا الرصاص باتجاه مستوطنين كانوا بالقرب من الموقع.

وبعد مضي دقائق، قام مواطن آخر بمحاولة تنفيذ عملية دهس لجنود الاحتلال بمركبته، فتم إطلاق الرصاص عليه، ما أدى لمقتله.