الحسيني للعربية.نت: الطائف صنع بلبنان ولا بديل عنه

لا يخفي الرئيس السابق للبرلمان اللبناني حسين الحسيني موقفه النقدي من كل المشهد السياسي اللبناني، وما آلت إليه الأوضاع بين مكونات المجتمع اللبناني السياسية والطائفية والاجتماعية، وهو يعتبر اتفاق الطائف كخشبة خلاص لما يعيشه لبنان، شرط تطبيقه بالكامل ومن دون انتقاء أو انتقاص. ولا يخفي انتقاده للدور الذي تمارسه القوى السياسية اللبنانية والجهود التي بذلتها بالتعاون مع الدور السوري في إفراغ وتعطيل اتفاق الطائف، خاصة بعد عام 1992 وانتقال السوري من دور مساعد في إدارة الأزمة مع الأشقاء العرب إلى دور الشريك مع الأطراف اللبنانية القائمة في إدارة لبنان.

ويؤكد الحسيني في حديث مع "العربية.نت" أن لبنان هو من أوجد "العروبة" بدوره وموقعه، وأن رؤيته للبنان ومشروعه الوطني في إقامة دولة ديمقراطية برلمانية قد تعرض لانتقادات خاصة من قبل المكون الشيعي وتحديداً من حزب الله الذي رد عليه بالتأكيد أن مشروعه (أي الحسيني) لا يقوم على احتكار التمثيل أو تزييفه، ولا يقوم على إحلال الشخص أو الحزب محل الجماعة أو محل الوطن. ويفاخر بمشاركته في العمل على إقامة الدولة المدنية، سائلا "الغير" ما المشروع إذا لم يكن هذا المشروع؟

ويتذكر الحسيني ما كتبه مطلع عام 1986 ويستعيده وكأنه ماثلا اليوم " في هذه اللحظات من مصير الوطن اللبناني، ومن مصير الدولة اللبنانية، ومن مصير المجتمع اللبناني، ومن مصير التجربة اللبنانية، ومن مصير المثال اللبناني، في هذه اللحظات تتساوى الامور جميعا وتتجلى حقيقة واحدة: فالحق الطائفي الآن لا يساوي شيئا أقل من الحق الوطني، والحق الوطني لا يساوي شيئا أقل من الحق القومي، فالحق المسيحي، والحق الإسلامي هو الحق اللبناني، والحق اللبناني هو الحق العربي، فلا حق لأي طائفة خارج لبنان ولا لبنان لطائفة واحدة، ولا معنى للعروبة إذا لم تكن تعني الاعتراف بالطوائف والتعايش والتفاعل والتكامل بين الطوائف.

هكذا ينظر الحسيني إلى التجربة اللبنانية وإلى موقع لبنان في محيطه ودوره وطريقة الخروج من الأزمات التي يواجهها، ومفتاح كل الحلول يأتي من التطبيق الحقيقي لاتفاق الطائف. وفيما يلي هذا الحديث مع الرئيس الحسيني الذي بدأه من اتفاق الطائف الذي وصفه بالفرصة التاريخية للبنان.

الطائف فرصة أعطيت للبنان

هناك فرصة أعطيت للبنان عام 1989 حيث آلت الأمور إلى اقتناع محلي وعربي ودولي شامل بوجوب حل أزمة لبنان كمدخل لحل أزمة المنطقة، عبر ما كان قد تهيأ لدى مجلس النواب اللبناني من رؤية معلنة عن حقيقة الإصلاحات السياسية في لبنان التي تؤدي إلى حل الأزمة، وهذا الحل كان يرتكز إلى ثلاث ركائز:

الركيزة الأولى كانت في تطبيق القرارات الدولية في جنوب لبنان ولاسيما القرارين 425 و426 لعام 1978 والقرارين 508 و509 لعام 1982، كل هذه القرارات تقضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا وتطبيق اتفاقية الهدنة التي تؤمن الأمن على جانبي الحدود بانتظار حل أزمة المنطقة.

الركيزة الثانية كانت ترسيخ وتثبيت العلاقة اللبنانية السورية وإيضاحها على أسس واضحة وثابتة في اطار سيادة واستقلال كل من البلدين، والاستعانة بسوريا كونها الجار الأقرب من قبلنا ومن قبل المجموعة العربية في المساهمة في تحقيق الوفاق الوطني اللبناني وفي تطبيق القرارات الدولية في الجنوب من حيث تحقيق الامن والاستقرار مقدمة لانسحاب إسرائيل وتطبيق اتفاقية الهدنة.

الركيزة الثالثة هي إقامة الدولة اللبنانية على أساس إنهاء الثغرات في التكوين اللبناني، من حيث الهوية الوطنية التي كانت موضع نزاع منذ نشوء لبنان والانتماء العربي للبنان الذي كان معلقا منذ عام 1943 على طريقة لبنان ذو وجه عربي، أي بمعنى تعليق البت، أي لم يبت بالهوية الوطنية وإنهاء الالتباس في تعريف النظام اللبناني الذي كان ملتبسا وغير واضح بسبب هذه الثغرات في التكوين وبالتالي إقامة تربية وطنية واحدة لكل اللبنانيين.

هذه الركائز هي الحل وقد ترجمت إلى اتفاق الطائف، الذي استقطب التأييد اللبناني والعربي والدولي الشامل، وطبعا كان للفاتيكان وللبابا يوحنا بولس الثاني الفضل الكبير في الضغط على المجتمع الدولي، خصوصا الولايات المتحدة الأميركية من أجل المساهمة في هذا الحل.

• من الإطار النظري إلى الإطار العملي، كيف تم تطبيق اتفاق الطائف؟

عام 1989 جرى التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخب رئيس الجمهورية رينيه معوض الذي كان شريكا أساسيا في اتفاق الطائف وجرى تكليف الرئيس سليم الحص بتشكيل الحكومة التي نص عليها اتفاق الطائف، وبالفعل ظهر التأييد اللبناني الشامل ما عدا بعض المتضررين. لكن النكسة الكبيرة جاءت باغتيال الرئيس معوض بعد أقل من عشرين يوما من انتخابه، الأمر الذي استدعى الإسراع في منع الشغور بانتخاب الياس الهراوي رئيسا للجمهورية، هذا الانتخاب الذي لم ينل تأييدا مسيحياً لازما، وبالتالي شكلت الحكومة، وبدأت خطوات نحو التنفيذ الفعلي لما جاء في اتفاق الطائف من حيث إعادة توحيد الجيش وتهيئة قوى كبيرة من الجيش التي دخلت الى جنوب لبنان بكفاءة عالية، وجرى سحب الأسلحة من الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية تمهيدا لانسحاب إسرائيل بواسطة قوات الطوارئ اللبنانية.

• ما الذي عطل آلية تنفيذ أو استكمال تطبيق الطائف؟

بين انطلاق مسيرة تطبيق الطائف وبين سبتمبر عام 1991 حصل الاجتياح العراقي للكويت، هذا الاجتياح تسبب بحرب على العراق لسحبه من الكويت في فبراير 1991 هنا حصل تبدل بعد ضرب الترسانة العسكرية العراقية، تبدل في نظرة الولايات المتحدة الأميركية في اولوية الحل، فبدل حل الأزمة اللبنانية كمدخل لحل أزمة المنطقة، جرى التوهم بأنه يمكن حل أزمة المنطقة ومعها أزمة لبنان، أي أعيد ربط حل أزمة لبنان بأزمة المنطقة. وهنا تغير الدور السوري، الدور السوري كان مساعدة لبنان على حل الأزمة وفقا للمعاهدة التي حصلت بين لبنان وسوريا (اتفاقية الأخوة والتعاون)، فأصبح دور سوريا المشاركة في إدارة الازمة وليس حل الأزمة. وهذا استدعى وضع حد للنشاط في حل الأزمة، وبالتالي لجأ الذين يمسكون بالملف اللبناني في سوريا للاستعانة بالميليشيات التي كانت قد وضعت اتفاقا فيما بينها عام 1985 سمي بالاتفاق الثلاثي.

الاتفاق الثلاثي هو في حقيقته اتفاق خماسي، وكان يضم الرئيس رفيق الحريري وميشال المر والميليشيات الثلاث القوات اللبنانية برئاسة ايلي حبيقة وحركة أمل برئاسة نبيه بري والحزب الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط وهكذا سارت السلطة على هذا المنوال منذ عام 1992 حيث فرض انتخابات مبكرة في غير موعدها، وقد جرت مقاطعتها من المسيحيين عموما. وقد كان الخطأ الفادح هو اتمام الانتخابات بغياب المسيحيين. الأمر الذي أدى إلى شعور مسيحي بأن هناك خدعة مورست عليهم، خاصة لدى البطريرك صفير الشريك الأساسي في اتفاق الطائف الذي شعر بأن هناك خدعة له من حيث تطبيق اتفاق الطائف لجهة نقل السلطة من رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء، هذا التفسير المشوه أدى إلى حصر السلطة في هؤلاء الخمسة، وبالتالي أصبح كل طرف منهم يحكم منطقة وبالتالي يستولي على قرار طائفته وفق مبدأ المحاصصة.

• جمع السلاح، ما هي الأسباب التي أدت إلى استثناء حزب الله؟

ما تضمنه اتفاق الطائف هو التمييز بين سلاح المقاومة وسلاح الميليشيات، المقاومة بما فيها الأحزاب، وطالما هناك احتلال للأرض، فالمقاومة واجبة، في ظل مبدأ ان المقاومة حق لكل لبناني وواجب عليه

• هذا في المبدأ العام

من هنا كان الاستثناء، كل ما هو على أرض الجنوب في سبيل تحرير الارض هو شرعي، شرعي بالمواثيق الدولية وشرعي باتفاق الطائف، فاتفاق الطائف نص عليه، والحكومات التي شكلت وبياناتها تضمنت نصا بدعم المقاومة والحفاظ عليها.

• بعد عام 2000 تحول هذا الأمر إلى أزمة إذ حصل جدل واعتراض حول دخول الجيش إلى الجنوب وتسلمه أمن الجنوب

إشكالية ادخال الجيش تكمن في أن الولايات المتحدة الأميركية أيضا ارادت انهاء المقاومة في الجنوب عن طريق ارسال الجيش الى الجنوب، في اتفاق بين الرئيس الهراوي ومعه رئيس المجلس الاستاذ بري ورئيس الحكومة الشيخ رفيق الحريري، مع وزير خارجية أميركا آنذاك في اللقاء الذي جرى في زحلة التي زارها وزير الخارجية الأميركية (وارن كريستوفر) آتيا من دمشق، وباعتقادي عندما جرى الحديث حول دخول لبنان في مؤتمر مدريد جرى الحصول من الولايات المتحدة الأميركية على ضمانات خطية للبنان، بأن حل أزمة لبنان لا يرتبط ولا يستند إلى حل شامل في المنطقة.

هذه الضمانات كان يفترض أن يصار إلى ادخال الجيش إلى الجنوب من ضمن هذه الضمانات وليس خارجها، لأن إنهاء وجود المقاومة يتم بعد تحرير الأرض واستلام السلطة اللبنانية لكل الصلاحيات الأمنية والعسكرية، والذي حصل وكأنه انهاء حزب الله والمقاومة المؤلفة من احزاب عديدة وليس من حزب الله فقط، واحدث هذا الاتفاق شرخا كبيرا الأمر الذي استدعى قائد الجيش اميل لحود ان يرفض التنفيذ ويتقدم باستقالته للحكومة.

• عام 1998 أصبح اميل لحود رئيسا واستمر في رفض هذا الأمر

يومها لم يدخل الجيش لهذا السبب ونحن أيدنا عدم دخول الجيش قبل أن يرتبط ذلك بتنفيذ القرار 425، الأمر واضح جدا.

• نفذ القرار 425؟

لا لم ينفذ، هذه هي نقطة الخلاف، تري رود لارسن الذي جاء يفاوض من قبل الامم المتحدة اخترع في ظل فكرة استعملت في أوسلو تقول "بالغموض البناء"، بمعنى بداية يجب أن تطبع العلاقة وتعود الثقة والاطمئنان بين المتحاورين، وتؤجل القضايا الأساسية لما بعد، والأولوية لأجواء الثقة.

طبعا إسرائيل منذ اللحظة الأولى رحبت بذلك، لأنها ومنذ حرب تشرين 1973 وما بعدها، عرفت أن معادلة "لا حرب من دون مصر ولا سلام من دون سوريا" قد انتهت. عندما حصلت على "لا حرب" باتفاقها مع مصر ورفضت السلام مع سوريا، وحتى الآن هذه السياسة المعمول بها، وللأسف الولايات المتحدة ما تزال تساند هذا الاتجاه.

أما اتفاق الطائف جمد عام 1992 لصالح هذه التركيبة التي لا تمت الى الدستور اللبناني وإلى وثيقة الوفاق الوطني التي أصبح لها موقع دولي، هي وفاق لبناني لبناني، ولبناني سوري، ولبناني سوري عربي وعربي دولي، ومؤيد بقرارات دولية شاملة، ومازال مجمدا ما عدا الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية ونظام المحاصصة.

• الاستيلاء يتبلور أكثر من خلال استمرار الشغور الرئاسي

الاستيلاء نتيجة، الاستيلاء بواسطة قانون الانتخاب، قانون الانتخاب الذي اعتمد.

لكن بالعودة الى تري رود لارسن، بالنسبة للبنان، اخترعوا الخط الأزرق، الخط الازرق ليس الحدود اللبنانية أو السورية المنصوص عنها في اتفاقية الهدنة، والمعترف بها دوليا، هو خط داخل الحدود اللبنانية، والازرق نسبة الى الأمم المتحدة،

الخطأ هنا أن الرئيس لحود قبل بالخط الازرق مع تحفظ، طبعا في هذه الحالة التحفظ لا قيمة له، القيمة للواقع، والواقع أن الامم المتحدة اعتبرت أن القرار 425 قد نفذ، في حين أن هذا القرار مع القرارات 508 و509 لم تنفذ، التي تقضي بانسحاب اسرائيل من دون قيد أو شرط من دون خط أزرق ولا غيره. هذا الخطأ الذي حصل وما يزال.

• هذا الخطأ هو الذي أوجد حالة "ربط نزاع"

أكثر من ذلك، مثلا بقاء إسرائيل في مزارع شبعا، وتدعي إسرائيل أن مزارع شبعا أنها سورية، لبنان وسوريا يقولون إنها لبنانية

• السوري رفض أن يقدم وثائق

لا، المندوب السوري الدائم لدى مجلس الأمن ذهب وأبلغ مجلس الأمن بأن هذه الأراضي لبنانية. الأمر الثاني هناك ادعاء بأنه يجب ترسيم الحدود، وبأن وجود الاحتلال الاسرائيلي يمنع ترسيم الحدود، وهذا خداع دولي، ذلك ان المكان الوحيد الذي رسمت فيه الحدود هو في مزارع شبعا بين لبنان وسوريا منذ سنة 1946 بموجب لجنة قضائية لبنانية سورية رسمت الحدود وفقا لاتفاقية الهدنة.

• أشرتم إلى تقاسم السلطة تم عبر قانون الانتخاب

قانون الانتخاب الذي اعتمد يقضي ترسيخ حكم الشركة الخماسية مع ما ترتب من أكلاف عالية وباهظة مالية، لأن بقاء الميليشيات استلزم إنشاء صناديق للتمويل المباشر.

• لتمويل الميليشيات مباشرة من الدولة

طبعا، مثل صندوق المهجرين وصندوق الجنوب مجلس الانماء والاعماء الهيئة العليا للاغاثة والريجي وصندوق النفط وما الى ذلك. هنا لا نستغرب اطلاقا بلوغ حجم الدين العام هذا المقدار، نحن الان لدينا دين عام فوق 119 مليار دولار على دخل وطني أقل من 40 مليار دولار، نفهم عند ذلك وصول الازمة الى هذا الحد.

• بين الاتفاق الثلاثي واتفاق الطائف أين يكمن دور الرئيس الحريري؟

الرئيس الحريري هو عراب الاتفاق الثلاثي، اتفاق الطائف صنع في لبنان خلافا للاتفاق الثلاثي، الرئيس الحريري كان مساعدا للامير بندر بن سلطان في اجتماعات جنيف ولوزان التي أدت الى إدخال الميليشيات إلى الحكم، وتشكلت حكومة 1984 دخل اليها اقطاب الميليشيات. أي أن الحريري كان الجانب السني في الاتفاق الثلاثي، وكان شريكا اساسيا، اما الطائف فقد صنع في لبنان بمعزل عن الرئيس الحريري او غير الرئيس الحريري. ومجلس النواب كان المحور مع الفاتيكان ومع بكركي وعدد كبير من صناع الطائف، وبالتالي في الطائف كل الاقطاب السنة كانوا موجودين، من طائب سلام ورشيد الصلح وامين الحافظ.

• أين يكمن هنا دور العاهل السعودي الملك فهد بن عبدالعزيز؟

دور الملك فهد كان في اللجنة الثلاثية التي تشكلت بعد اللجنة السداسية التي تشكلت برئاسة أمير الكويت حاليا وزير الخارجية آنذاك، وبعد أن قدمت تقريرها الى القمة العربية التي انعقدت في الدار البيضاء سنة 1989، هذه القمة تبنت وجهة نظر وهي وجهة نظر المجلس النيابي اللبناني، وبالتالي ألفت لجنة عربية ثلاثية من الملك فهد والملك الحسن الثاني والرئيس الشاذلي بن جديد، كان من المفترض ان تجتمع في الجزائر وصرف النظر عنها بسبب الحالة التي كانت تعيشها أمنيا، ثم استبعدت المغرب بسبب تزامنها مع الانتخابات التشريعية، أما في السعودية فقد تعذر الاجتماع في جدة بسبب انشغال مركز المؤتمرات بأعمال اخرى، عند ذلك تم الانتقال إلى الطائف التي لها رمزية كونها تعتبر من خراج مكة، والطائف كانت لبلورة التأييد اللبناني والعربي والدولي في الطائف، هذه هي مهمة الطائف أما الاتفاق فقد كان منجزا.

• ماذا كان دور القيادة السعودية في الخلافات التي كانت تحصل داخل الاجتماعات في الطائف؟

القيادة السعودية كانت تصر على أن لا أحد يتدخل طالما ان الاختلاف لبناني لبناني ممنوع تدخل إلا اللبنانيين، وعندما يأتي دور العلاقة اللبنانية السورية، هنا تتدخل اللجنة الثلاثية العربية. وكان ممثل اللجنة وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل ووزير خارجية المغرب عبداللطيف الفيلالي ووزير خارجية الجزائر سيد غزالي. في حين كان الرئيس الحريري يواكب الأمور من مكتب وزير الخارجية السعودي آنذاك. وعلاقة الرئيس الحريري باتفاق الطائف تأتي بعد إنجاز الاتفاق وإعلانه فتولى مساعدة الأخضر الابراهيمي المكلف من اللجنة الثلاثية العربية كونه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ومساعدته في ترتيب اللقاءات والزيارات في لبنان.

• حاليا وانطلاقا من الطائف، كيف ترى المخرج من الحالة التي نعيشها اليوم خاصة الشغور الرئاسي

إما بإيجاد مرحلة انتقالية، وهذا كان مطروحا قبل انتخاب الرئيس الياس سركيس بستة اشهر قبل نهاية ولاية الرئيس سليمان فرنجية عام 1975، يتم فيها إقرار الإصلاحات السياسية وعند ذلك ندخل الى اطار الدولة.

مثلا اتفاق وميثاق عام 1943 بني على سلبيتين ذكرهما جورج نقاش آنذاك، وهما لا للحماية الاجنبية للطوائف، ولا للاندماج بسوريا او بالوحدة العربية، سلبيتان آنذاك لا يبنيان وطنا والواقع ان التطورات الدولية التي حصلت، ففي 43 اعلن بيان الرئيس رياض الصلح في مجلس النواب، هذا البيان الوزاري ذاك هو ميثاق 43 وكل ما يقال غير ذلك هو تزوير للتاريخ، فبيان حكومة رياض الصلح هو الميثاق الوطني. وبالتالي الرئيس بشارة الخوري هو الذي قال ان هذا البيان هو الميثاق الوطني. وهو نص مكتوب، اما اختراع اننا امام ميثاق غير مكتوب، كان من اجل تمرير الامور المناقضة للميثاق، على خلاف حقيقة انه معلن ومثبت في محاضر مجلس النواب. والرئيس رياض الصلح هو الذي قال ان لبنان ذو وجه عربي حينها في البيان الوزاري، وهو الذي وصف الطائفية بأوصاف لا يمكن تخطيها.

اتفاق الطائف أيضا مكتوب وباللغة العربية ولا يوجد أي سر من الأسرار

• كيف السبيل للخروج من الأزمة الحالية؟

باعتماد المرحلة الانتقالية، نحن منذ عام 1992 القرار اللبناني مصادر ولبنان مرتهن لعدة اشخاص مرتهنين للخارج بصراحة ووضوح، يعني مثلا، عندما نسمع ان بداية حل الازمة من رئيس السلطة التشريعية الاستاذ نبيه بري هو في "السين – سين" ما معنى ذلك، وانتقلت فيما بعد الى معادلة الى "سين – ألف" ، وبكل صراحة وبكل وضوح . فض الاشتباك فيما يتعلق بفريقي 8 و14 آذار تعبير صارخ لانفصال القيادة عن الجمهور، وقلت ذلك اثناء الاعتصامات، ذلك ان المجتمعين في ساحة رياض الصلح وسموا 8 آذار والمجتمعين في ساحة الشهداء وسموا 14 آذار، الجمهور هو من التغيريين ومن الشباب المطالبين بالتغيير، سواء كانوا في اي من الساحتين ، المطلب الاساسي لهم هو اقامة الدولة وتغيير الوضع القائم الذي يعتبر غير مقبول، بينما قيادات هذه الجماهير هي في مكان آخر. لكن الجمهور مختلف منذ ذلك الوقت، كلما اتسعت الهوة بين الجمهور والمتصدرين للقيادة . لذلك الان فان انفراط 8 و14 اذار انفراط حكمي وطبيعي لانه غير قائم على اسس طبيعية.

الحل هو بإقامة المرحلة الانتقالية أي بإقرار قانون الانتخاب وفقا لاتفاق الطائف بلا خداع، على النظام النسبي والصوت التفضيلي، لأن المطلوب هو صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب واجياله – اي سن 18 سنة- وفعالية التمثيل، والترجمة الحقيقية هي مهما كانت الدائرة مصغرة او موسعة يجب تمثيل كل شرائح الشعب.

ما يحدث الآن هو مصادرة، اي ما نشهده الان هو ديكتاتورية الأقلية. يجب اعادة القرار للشعب عن طريق قانون الانتخاب، وبالتالي ايجاد مجلس نيابي يمثل، عند ذلك نستعيد الشرعية الى المؤسسات الدستورية، الان هم جميعا خارج الشرعية، هم قوى امر واقع وليس شرعية. نحن الان في ظل سلطة مناقضة للشرعية والدستور وقائمة على نهب موارد الشعب.

خذ مثلا قضية النفايات، يقبلون بمرحلة انتقالية من أربع سنوات ولا يقبلون بمرحلة انتقالية من ستة أشهر لإنتاج قانون انتخابي جدي وحقيقي.

الحل في قانون انتخاب واجراء انتخابات نيابية عند ذلك هذه الانتخابات تنتج رئيسا للجمهورية جدي يستطيع ان يتمم بنود اتفاق الطائف.

• قانون انتخاب وانتخابات نيابية تنتج رئيسا هو ما يدعو إليه العماد ميشال عون ويصب في إطار مشروع حزب الله للدفع باتجاه مؤتمر تأسيسي؟

غير صحيح، الكل أيقن بأن أي مس باتفاق الطائف هو مس بكيان لبنان، فاتفاق الطائف جاء ليحافظ على كيان لبنان وعلى صورة ومثال لبنان، بمعنى آخر، ان النظام الديمقراطي البرلماني هو النظام الصالح لتمثيل كل الفرقاء خاصة ان فلسفة الكيان اللبناني تقوم على مبدأ حماية الكل للكل، شعب واحد عرق واحد لغة واحدة، هذا الشعب الواحد متنوع الانتماء على عدة طوائف وعدة مذاهب، لذلك عندما قيل بداية الحرب بقبرصة لبنان كما اعلنت اسرائيل، على اعتبار ان في قبرص شعبان ومن عرقين وتاريخين مختلفين ومستقبل غير واحد وكل جالية تقابل البلد الام في تركيا واليونان، اما في لبنان فهناك شعب واحد متنوع، والتنوع من ضمن الوحدة، ولا يوجد طائفة في لبنان تستطيع ان تحمي نفسها بنفسها، ولذلك الكيان اللبناني يقوم على مبدأ حماية الكل للكل. من هنا نرى التشبث بالنظام الجمهوري الديمقراطي البرلماني، واي نظام اخر هو الغاء للكيان اللبناني.

• ماذا عن مشروع الفدرالية الذي تحدث عنه بعض الأطراف؟

عندما يجري الحديث عن الفدرالية، هذه الفدرالية تحتاج الى شعوب، وهي طريق من التشرذم الى الوحدة وليس العكس، والنموذج السويسري الفدرالية فيه جمعت شعوب سويسرا المختلفة وانهت حروب المئة عام وجمعتهم ووحدتهم ، والولايات المتحدة الامريكية ايضا جمعت ووحدت ولم يذكر التاريخ مكانا واحدا موحدا وصف له الفدرالية.

• تقولون في نص لكم من عام 1986 "أين لبنان الآن، إنه هنا في تواجد الطوائف اللبنانية وليس في عزلة طائفة او اكثر او في احتجاز طائفة واحدة او اكثر لقضية لبنان"، الم نصل لذلك من تجربة 1975 وحاليا تكرر في 2016؟

صحيح، يقول تيودور هنف الذي يعتبر من اهم الباحثين الالمان ورئيس اهم مركز لفض النزاعات في العالم، وله مؤلف عن لبنان واجرى حديثا مع صحيفة النهار بعد تجربته في اندونيسيا بعد الانفصال، عند سؤاله عن امكانية اعتماد لبنان للتجربة السويسرية او البلجيكية، قال على العكس لان لبنان وجد حله في الطائف، ولو صادفت مجتمعا يعاني ما يعانيه لبنان لما ترددت في وصف اتفاق الطائف له.

• أين نحن الآن من الطائف، نحن ذاهبون على استعادة تجربة عام 1975؟

الطائف لا بديل عنه، البديل عن الطائف هو اتفاق الطائف، الطائف وسيلة لانقاذ لبنان وخطة عمل الاقامة الدولة اللبنانية، واذا كان هناك من خطة بديلة لدى القوى السياسية ليتقدموا بها، إلا أن هذه القوى لم تجد بديلا عن اتفاق الطائف وتطبيقه بكل بنوده، وهذا ما انتهت اليه ندوة استمرت ثلاثة ايام في بيروت عام 2014 بمشاركة 45 تشكلا وحزبا سياسيا ورسميا، فاتفاق الطائف غير صالح للانتقاء، وغير قابل للتجزئة.

• في الطائف تأكيد على الانتماء العربي، الآن يعاد الكلام عن عروبة لبنان، مقابل جر لبنان إلى محاور أخرى

لبنان هو من اخترع العروبة، للاسف في زمن التفتت العربي، في زمن اصبحت فيه الجامعة العربية هيكلا عظميا ليس لها فعالية ولن تعد تمثل كل الناس، فمجلس التعاون الخليجي يمثل دول الخليج، وجوهر الصراع في المنطقة هو دول الطوق، اي مصر والاردن ولبنان وسوريا وفلسطينيين، لان الصراع عربي اسرائيلي، وتجميد دور مصر ادى الى هذا الخلل.

• الآن نشهد انقلابا في المشهد، وحسب حديث سابق معكم، ذكرتم أنكم أعلنتم في الثمانينيات من القرن الماضي أن لبنان ليس امتدادا لإيران أو لغير إيران، والجدل الدائر في المنطقة أن هناك مسارا إيرانيا لاستلحاق المنطقة بالمشروع الإيراني

استبعاد دور مصر فتت العالم العربي، وكان هناك قرار غير حكيم على الاطلاق بعزل مصر، وعزل مصر يعني عزل انفسهم وليس مصر، ... وأنا لا أحمل أنور السادات وحده مسوؤلية كامب دايفيد لذلك لم يستطع السادات وكامب دايفيد أن يغيرا الوصف للحالة بأن اسرائيل احتلت فلسطين وشردت اهلها وطالما لم يتغير الوصف فإن ابن السادات ليس ملزما بما قرره السادات.

ذهاب مصر شرذم العالم العربي، وما لجوء دول الخليج للاحتماء ببعضهم الا لذهاب مصر، وليس قبل ذلك، بغياب مصر جرت محاولة أن تلعب إيران دورا حقيقيا في المنطقة العربية عبر ثورتها التي بنيت على رفض التعامل والعداء مع إسرائيل ومناصرة كل حركات التحرر الفلسطيني وغير الفلسطيني بما فيهم اللبناني، لكن هناك عوائق عرقية ومذهبية تحول دون لعب إيران دور الشامل أو الجامع في المنطقة العربية، ودورها يمكن أن يطمئن البعض ولا يطمئن البعض الاخر. ايضا جرت تجربة في تركيا من خلال تزيين الاسلام المقبول من الغرب وتصنيف الاسلام بالمعتدل والمتطرف، لكن فشلت تركيا لذات الأسباب العرقية والمذهبية وتاريخ بينها وبين المنطقة. من هنا ندعو إلى العودة إلى مصر وليس إلى اعادة مصر للعرب. لان الانقاذ العربي في عودة مصر للعب دورها الحقيقي.

• الصراع الداخلي اللبناني حول الموضوع السوري والدور الإيراني وتبعية الداخل اللبناني وإعلان بعبدا بالنأي بالنفس؟

بيان بعبدا هو "مزحة"، والحديث فيه عن تحييد لبنان وليس حياد لبنان، كيف نفسرها،

• المقصود كان الأزمة السورية وتدخل حزب الله في سوريا

لا، بيان بعبدا لا سند دستوريا له، فلم يقره مجلس النواب ولا مجلس الوزراء.

• دخول حزب الله على الأزمة السورية وضع الأزمة اللبنانية في منطقة خطرة جدا

ما يفيد لبنان، أن تكون أي علاقة بينه وبين اي طرف عربي أو اسلامي يجب ان تكون العلاقة شعبية، لا يفيد لبنان ان تكون بينه وبين سوريا علاقة غير شعبية من دون تأييد، وما ذكرته عن تحول سوريا الى مشارك في ادارة الازمة اللبنانية اساء للعلاقات اللبنانية السورية اساءات بالغة لدرجة تحول مجرد الكلام عن سوريا الى حالة نفور، لا احد لا يعترف بوجوب اقامة علاقات جيدة مع سوريا، لكن الممارسة التي حصلت هي التي اساءت للعلاقة.

أما بيننا كعرب وإيران وتركيا، محكومون بحتمية اللقاء، فنحن منذ سقوط الاتحاد السوفياتي في منطقة فراغ، في غياب النظام العالمي الذي كان قائما انذاك، ومنذ ذلك الوقت حتى الان هناك سعي جدي لاقامة نظام عالمي جديد، الصورة الان في مجلس الامن هو صورة مجلس امن المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، لذلك يعوضون عنه بصيغ مختلفة مثل 5+1 وغياب الشرق الاوسط وامريكا اللاتينية والهند وغيرها، وهذا امر لا يمكن ان يستمر، هناك سعي لضم الكل ليكون مجلس الامن شاملا الجميع.

• الوجود الإيراني في العراق وسوريا واليمن والبحرين

كنا من المساهمين الجديين في انتصار الثورة ومع ذلك عندما انتصرت الثورة حاولنا ان يكون بيننا وبين ايران تطابق في الرؤيا، وانا عبرت عدة مرات ان هناك خلافات حقيقية، النظرة منذ اللحظة الاولى للانتصار كان هناك اختلاف معها حول موضوع اختفاء الامام الصدر. ذلك ان ايران لا تعتبر ان قضية الصدر اكثر من قضية شخص بينما نحن نعتبر انها قضية خط وبالتالي اعتداء على الانسانية، اي دولة تفعل كما فعلت ليبيا وجرى السكوت عنها، كانت نقطة خلاف ، اضافة الى نقطة الخلاف حول الممارسات الفلسطينية في الجنوب، فنحن كنا في وضع منشدون الى مساعدة الشعب الفلسطيني على استعادة حقه وعودته الى ارضه، ومن باب اولى الحفاظ على ارضنا، لكن كان لدى بعض المسوؤلين الايرانيين نظرية التمترس، تمترس الانسان بأخيه في مواجهة عدوه حتى لو تضرر أخيه، وهذه كانت نقطة خلاف مع الايرانيين. ثم نقطة خلاف ثالثة مع بعض المتشدديين في ايران الذين يزورون لبنان حيث يمرون بالبقاع حيث الاكثرية الشيعية ثم ينتقلون الى الضاحية حيث ايضا هناك اكثرية شيعية ويذهبون الى الجنوب حيث الاكثرية الشيعية ويعودون الى ايران ويسألون لماذا لا تقوم دولة اسلامية في لبنان. لكن هذا لا يلغي ان بعض المسؤولين الايرانيين عاشوا في لبنان ويعرفون التركيبة اللبنانية.

• كيف نفسر الموقف الشيعي المتهم بالتعطيل، خاصة من الطرف الموالي لإيران؟

لنقلب الصورة، وهي تصدق أيضا، لن يتغير الموقف، 8 اذار تعتبر ان وصول شخص يميل إلى 14 اذار الى الرئاسة يعني انه سيعمل على الغائهم، والعكس صحيح، لا يمكن استقرار الوضع في لبنان قبل مشاركة الجميع، ما هو قائم يعتبر ظالما، يجب فض الاشتباك وطمأنة الجميع انهم باقون لكن بأحجامهم الحقيقية، في حال عدم قبولهم بذلك فالجميع سيذهب. المخاطر كبيرة.

• كشخصية شيعية أليس لديك مخاوف على مستقبل الشيعة في لبنان أمام هذا الاستقطاب الإقليمي؟

طبعا، نحن لا يكمن أن نتنكر لمحيطنا العربي ولا يمكن أن نتنكر لحقوق المسلمين، لانهم في حالة الدفاع عن النفس، عن ارضهم ووجودهم وثرواتهم، وحقهم الطبيعي في تقرير المصير وهم يتعرضون للهجوم، ويظهرون من اجل التعبئة الداخلية وكأنهم في موقع الهجوم، لكنهم حقيقة هم في موقع الدفاع.